10.02.2020 18:15 - Güncelleme: 10.02.2020 18:52

İŞTE ÇELİK'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

'ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAMIŞTIR'

Göçe engel olmak amacıyla TSK üzerine düşen görevi yerine getirmektedir. İdlib'de gözlem noktalarının görevi rapor etmek ve gözlem etmektir. Astana ve Soçi çerçevesinde meşru bir yapı olarak bulunmaktadır. Rejim'in sistemli şekilde saldırıları söz konusudur. Hedefler ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir. Şehitlerimizin kanı yerde kalmamıştır. Karşı tarafa verilen zayiat kat ve kat fazladır. Silahlı kuvvetlerimiz gereken bilgileri açıklayacak. Gelişmeler yakın bir şekilde takip ediliyor. Cumhurbaşkanımız gerekli talimatları vermiştir.

'GÖZLEM NOKTALARINDAN ÇEKİLME SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

Rejim şimdiye kadarki mutabakatları ihlal etmektedir. 3 Şubat'ta saldırıların önlenmesi için Türkiye takviye göndermişti ve ateş edilmişti, şehitlerimiz vardı. Gerekli karşılık o zaman verilmişti. Rejim tüm mutabakatları gözardı etmiştir. Herhangi bir gözlem noktasından çekilme söz konusu değildir. Aziz milletimizin içi rahat olsun, her türlü karşılık verilecektir. Son takviyeler de yapılmıştır. Son takviyeler Türkiye'nin kararlılığını göstermiştir. Oradaki TSK unsurları kendilerine yapılacak saldırıya fazlasıyla karşılığını verebilecek bir güçtedir.

Muhalefetten bazıları sınırlarımızın dışında ne işi var diye. Daha öncede gördük. Sınır dışımızdan kendi illerimize nasıl saldırı olduğunu. 30 kilometrelik derinlik sınırlarımızın korunmasını sağlamaktadır. Terör bölgesini buradan uzak tutmaktadır. Türkiye herhangi bir pozisyon almayacak kararlılıkla devam edecektir. Burada kimsenin toprağında gözümüzün olmadığını, sınır güvenliğimizi korumak olduğunu, terörle mücadele olduğunu bir kez daha belirtmek isteriz.

YURTTA SOĞUK HAVA

Bazı illerimizde kar tatiliyle ilgili kararlar verildi. Özellikle soğukta kalanlarla ilgili bazı haberler duyuyoruz. Böyle bir durumla karşılaşıldığında bunun derhal valiliklere bildirilmesini rica ediyoruz.

DİYARBAKIR ANNELERİ

Diyarbakır Annelerinin 160. gününe girdik. Buradan oradaki annelere babalara sevgilerimizi saygılarımızı iletiyoruz. Umarız en kısa sürede çocuklarına kavuşurlar.

LİBYA UYARISI

Hafter milisleri, Berlin konferansı sonrası ateşkesi ihlal etmeye devam ediyorlar. Masada ateşkes konuşulurken bir yandan da kimliklerini iyi bildiğimiz ülkelerin Hafter'e silah göndermesi siyasi çözüm arayışlarını baltalamaktadır. Biz buradan uyarımızı yapıyoruz. Dünya insanların hayatını tehdit eden bir durumla karşı karşıya. Burada Hafter'in saldırganlığına göz yummak, ikinci bir Suriye vakası ortaya çıkarabilir.

SORU - CEVAP

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüşmesi her zaman mümkün. Gelişmelere göre geçtiğimiz günlerde de sayın Cumhurbaşkanımız bir görüşme gerçekleştirdi. Heyetlerle görüşmeler devam ediyor. Rus heyetle görüşmede henüz netice yok. Şundan hiçbir kuşku yoktur, rejim bahsettiğimiz yere çekilinceye kadar TSK bu çekilmeyi sağlamak için gereken çalışmayı yapacaktır. Kararlılık rejimin o çizgiye çekilmesidir. Rejimin yaptığı şeyin ne olduğunu biliyoruz. Rejimin kendisi terör örgütleriyle işbirliği içerisindedir.

Güvenlik takibi sürekli ve kesintisiz bir şekilde yapılmaktadır. Şu anda gönderdiğimiz takviyeler esasında rejimin ihlal ettiği sınırların gerisine çekilmesi için bir operasyondur.

Türkiye yapılan bu saldırılar çerçevesinde NATO ile istişare ediyor. Bundan sonra da sürecektir. Tabii ki genel olarak söylüyorum, NATO'nun teröre karşı mücadelesinde Türkiye'nin yanında olması beklentimizdir. Türkiye bütün bir NATO'nun güney sınırını korurken bu mücadeleyi tek başına vermiştir. NATO'nun doğası gereği Türkiye ile dayanışma içerisinde olması gerekiyor.

Yeni bir durum var. Rejimin saldırısı karşısında verilen bir durum var. Gözlem sahalarımıza yaklaşan belli bir ateş hattına giren rejim unsurları düşman unsuru kabul ediliyor. Bunu başlatan rejimdir. Tezkerenin içeriği açısından değerlendirmeyi kurumlar yapar. Şimdiye kadar verilen yetkiler oradaki varlığımuızın meşrutiyetinin altını çizmiştir.

MUSTAFA AKINCI

Bu son derece üzüntü verici bir durum. O makamda konuşan kişinin de makamın değerlerine uygun bir şekilde temsil etmesi beklenir. Türkiye tarafını rencide etmeye dönük sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu bir kere de olmadı. Bu değerlendirmeler yapılırken herkesin değerlendirmesi şu bunu Akıncı iç siyaset sebebiyle yapıyor. KKTC cumhurbaşkanın en son yapması gereken şey Türkiye ile karşı karşıya gelmektir.