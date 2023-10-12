AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

* Gazze'deki görüntü hepimiz açısından üzüntü verici

* Her türlü ve her iki taraftan sivil kayıpları kabul etmiyoruz.

* İsrailli sivilleri hedef alan saldırılara da karşı çıkıyoruz.

* Barış için diplomasi ortaya koymak şu an için zor.

* Açıklamalar daha vahim olaylara işaret ediyor.

* Sivilleri hedef alan bombalama durmalı.

* Cumhurbaşkanımızın tavrını herkesin desteklemesini bekliyoruz.

* Suyun kesilmesi insanlık vicdanına aykırıdır. Herhangi bir şekilde meşru gösterilemez.

* Toplu cezalandırmaya Avrupa Birliği de alet olmaktadır.

* Gazze'nin topyekün cezalandırılması hukuka aykırıdır.