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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor

AK Parti MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Sivilleri hedef alan bombalama durmalı' dedi.

12 Ekim 2023 Perşembe 16:14 - Güncelleme:
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

* Gazze'deki görüntü hepimiz açısından üzüntü verici

* Her türlü ve her iki taraftan sivil kayıpları kabul etmiyoruz.

* İsrailli sivilleri hedef alan saldırılara da karşı çıkıyoruz.

* Barış için diplomasi ortaya koymak şu an için zor.

* Açıklamalar daha vahim olaylara işaret ediyor.

* Sivilleri hedef alan bombalama durmalı.

* Cumhurbaşkanımızın tavrını herkesin desteklemesini bekliyoruz.

* Suyun kesilmesi insanlık vicdanına aykırıdır. Herhangi bir şekilde meşru gösterilemez.

* Toplu cezalandırmaya Avrupa Birliği de alet olmaktadır.

* Gazze'nin topyekün cezalandırılması hukuka aykırıdır.

  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
  • AK Parti MYK
  • açıklamalar

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