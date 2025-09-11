İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2025 Perşembe / 19 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2945
  • EURO
    48,5506
  • ALTIN
    4823.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • #CANLI AK Parti Sözcüsü Çelik: Gazze öncelikli gündemimiz
Güncel

#CANLI AK Parti Sözcüsü Çelik: Gazze öncelikli gündemimiz

AK Parti MKYK Toplantısı sonrası basın mensuplarının karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'Gazze öncelikli gündemimiz' diyerek başladığı açıklamasında 'Soykırım şebesi Suriye'ye, Lübnan'a, İran'a, Yemen'e ve son olarak dost ve kardeş ülke Katar'a saldırı düzenlemiştir. Netanyahu şebekesi, hukuk önünde yargılanmadan diğer konuların konuşulacağı bir zeminin olmayacağı net bir şekilde görülmüştür.' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi11 Eylül 2025 Perşembe 15:37 - Güncelleme:
ABONE OL

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Önümüzdeki günlerde AK Parti'ye katılım sürecek.

Birinci maddemiz Gazze gündemidir. Hamas, başından beri müzakereye açık olduğunu ve meşru şartları kabul edeceğini söyledi. Soykırım şebekesi hiçbir kural tanımıyor.

Soykırım şebekesinin başındaki Netanyahu'nun saldırganlığı son olarak dost ve kardeş ülke Katar topraklarında da gerçekleşmiştir. Bu soykırım şebekesinin müzakere heyetini bile tuzağa düşürecek kadar sinsi yaklaşımlar içerisinde olduğunu göstermiştir.

Netanyahu şebekesi, hukuk önünde yargılanmadan diğer konuların konuşulacağı bir zeminin olmayacağı net bir şekilde görülmüştür.

"Terörsüz Türkiye" konusundaki bütün çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz.

Başka gündemlerin Terörsüz Türkiye sürecini enfekte etmesine müsaade etmeyeceğiz. Kullanılan dil açısından yapılmak istenileni görüyoruz. Silah bırakma sürecini gevşetmeye ve ertelemeye dönük birtakım yaklaşımları takip ediyoruz.

Yön saptırmaları takip ediyoruz. "Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşacağız.

Türkiye Cumhuriyeti, egemen ve kudretlidir. Saldırı tehditlerinin bizim için hükmü yoktur.

ÖNERİLEN VİDEO

Harmony Kulesi yerle bir oldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.