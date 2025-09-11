AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

Önümüzdeki günlerde AK Parti'ye katılım sürecek.

Birinci maddemiz Gazze gündemidir. Hamas, başından beri müzakereye açık olduğunu ve meşru şartları kabul edeceğini söyledi. Soykırım şebekesi hiçbir kural tanımıyor.

Soykırım şebekesinin başındaki Netanyahu'nun saldırganlığı son olarak dost ve kardeş ülke Katar topraklarında da gerçekleşmiştir. Bu soykırım şebekesinin müzakere heyetini bile tuzağa düşürecek kadar sinsi yaklaşımlar içerisinde olduğunu göstermiştir.

Netanyahu şebekesi, hukuk önünde yargılanmadan diğer konuların konuşulacağı bir zeminin olmayacağı net bir şekilde görülmüştür.

"Terörsüz Türkiye" konusundaki bütün çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz.

Başka gündemlerin Terörsüz Türkiye sürecini enfekte etmesine müsaade etmeyeceğiz. Kullanılan dil açısından yapılmak istenileni görüyoruz. Silah bırakma sürecini gevşetmeye ve ertelemeye dönük birtakım yaklaşımları takip ediyoruz.

Yön saptırmaları takip ediyoruz. "Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşacağız.

Türkiye Cumhuriyeti, egemen ve kudretlidir. Saldırı tehditlerinin bizim için hükmü yoktur.