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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

AA24 Mayıs 2023 Çarşamba 22:04 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da ziyaretlerde bulundu
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Çelik, kentteki temasları kapsamında ilk olarak Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) yer alan Yüreğir Devlet Hastanesi Semt Polikliniğini ziyaret etti.

Daha sonra Çelik, AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ile bir araya gelerek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Sarıçam Ziraat Odasını ziyaret ederek Başkan Ali Mehmet Sarsal ve çiftçilerle bir araya gelen Çelik, daha sonra bugün yaşanan sağanak ve doludan zarar gören Adana Oto Galericiler Sitesi'ne geçti.

Kentteki temasları kapsamında Çelik, Belediye Evleri Mahallesi'nde düzenlenen açık hava toplantısında vatandaşlara hitap etti.

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