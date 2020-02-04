04.02.2020 19:27 - Güncelleme: 04.02.2020 19:40

MYK toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in yaptığı açıklamada "Türkiye'nin uyarıları dikkate alınmazsa göç dalgası olacaktır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle;

Türkiye Cumhuriyeti'nin nerede olursa olsun vatandaşlarına sahip çıkma noktasında Wuhan'daki Türklerin tahliyesinde önemli bir operasyona imza attık.

Türkiye virüsle mücadelede Çin ile dayanışmada olduğunu gösterdi.

İdlib'deki alçak saldırı

Rejim unsurları 3 Şubat tarihinde ağır bir topçu atışıyla askerlerimize saldırmıştır. Buna karşı Türk Silahlı Kuvvetleri yüksek bir kapasiteyle karşılık vermiştir. 54 rejim hedefi tamamen imha edilerek 70'den fazla rejim unsuru etkisiz hale getirilmiştir. Rusya'nın rejimi kontrol altına alamamasının altı çizilmelidir.

İngiltere'nin AB'den ayrılması

2020 yılının ilk ayı inanılmaz bir yoğunlukta geçiyor. Bunlardan bir tanesi de 1 Şubat'ta gerçekleşen Brexit dediğimiz süreç. Nihayet sonuçlandı ve İngiltere'nin bayrağı AB kurumlarından indirildi. Reform yapılamadığı için Avrupa Birliği dağılma ile karşı karşıya kalmıştır.

Avrupa'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra Avrupa'da görülmez duvarlar inşa edilmiştir aşırı sağcıların siyaseti ile. Avrupa umarım Brexit sürecinden bir ders çıkarır.

ABD'nin sözde barış planı

ABD'nin sözde barış planı, işgal planıdır. Buna ilk tepki veren Türkiye'dir. Türkiye'nin net tavrının ardından başka tepkiler de geldi. BM bu plana açık şekilde karşı çıkmıştır. İki devletli bir çözüm olmalıdır. Filistin halkının meşru haklarının hiçe sayıldığı bir planı bizim kabul etmemiz mümkün değil.

Ayrıntılar gelecek...AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Rus tarafına askeri unsurlarımızın hareketi konusunda bilgi verilmiştir. Resmi olarak iki defa bu bildirim yapıldı buna rağmen rejim unsurları askerlerimize saldırmıştır.