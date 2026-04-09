AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısında konuşuyor.

İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in satır başları;

"İstanbul'da gerçekleşen terör saldırısını takip etmeye devam ediyoruz. Kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz, terörle mücadelemiz tavizsiz bir şekilde devam edecektir."

"Bu eylemlerin hiçbirisi tesadüfen olmuyor, terörle mücadele de görünenin arkası da dahil olmak üzere hassasiyetle üzerine gidilecektir."

İRAN-ABD SAVAŞI

"İran ABD ve İsrail tarafından haksız hukuksuz ve gayrimeşru saldırısı bölgesel barışı etkileyecek sonuçlar doğurdu"

"O bombaların ardında sebepsiz yere can veren mağrurlar var"

"Önemli olan kalıcı ateşkesle beraber barışın ortaya çıkmasıdır"

"Bir gecede medeniyeti yok ederiz gibi söylemlerin barışa hizmet etmediği açıktır"

"Geçici ateşkes sorunları çözmüyor, önemli olan kalıcı olmasıdır"

"İsrail barış istemiyor"

"İsrail Gazze'de yaptığı zulmü Lübnan'da yapmaya çalışıyor"

"İsrail kendi sınırlarına kendi karar veriyor, dini bir fanatizmle yapıyor bunu"

"Barış tek taraflı değil çift taraflıdır ve asıl sorumluluk savaşı başlatan tarafındır"

"Barış yapsanız bile aşırı şartlar yapmayacaksınız, İran halkı burada mağdurdur"

"Bir taraf hiç bir ilkeye riayet etmeyin diğer tarafa verdiğimiz ödevleri yerine getirsin demek olmaz"

"Barış şu anda çok kırılgan bir halde, uluslararası toplumun sorumluluk üstlenme zamanı"

"Cumhurbaşkanımızın önerdiği yol bu savaştan çıkış pusulasıdır"

"Buradan Pakistan'a saygılarımızı ve selamlarımızı iletiyoruz"

"Günün sonunda savaşı başlatanların meşruiyeti olmadığını ifade ediyoruz"

"Gelinen noktada ateşkesin ortaya çıkmasından memnuniyet duyuyoruz, ve kalıcı bir ateşkes olmasını ifade ediyoruz"

"Önemli olan uluslararası topluma referans olacak siyasi ahlak"

"Barış çok kırılgan, uluslararası toplum desteklemeli"

"Cumhurbaşkanımızın 'dünya 5'ten büyüktür' sözü anlaşılır hale geldi"

TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ

"Hukuka uygun bir şekilde yaklaşım sergilenmeli"

"Azınlıkların hakları korunmalı"

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

"Yüce Meclis komisyon çalışmasını tamamladı, ve bu raporda silah bırakılmasının ardından adımlar atılacağı ifade edildi,. Esas odak noktası silahların bırakılmasıdır, örgütün Avrupa'daki yapılanmaları ortadan kalkmalı"

"Terörün ilkelliğinden Türkiye'nin ve bölgenin kurtarılması gerekiyor"

"İran'da da gördük bu durumu, güç odakları terör örgütlerine lejyoner gözüyle bakıyor"

CHP'NİN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

"CHP'nin Türk siyasi hayatında en temel tanımı 'kurultaylar partisi'dir, canı sıkıldıkça kurultaya giderler"

"Özel'in dönemi tam bir kaos dönemidir, partiyi kim yönetiyor belli değil"

"CHP deyince akla ilk gelen soru hangi CHP"

"Sayın Özel ve arkadaşlarının konuşması gereken şey bu parti nasıl bu kadar vahim bir hale geldi"

"Kendi kurultay simülasyonunu Türkiye siyasetine uyarlamaya çalışıyor"

"Özel'in silgisi kaleminden önce bitiyor demiştim, kalemi de yok artık"

BURSA BELEDİYE MECLİSİ

"Mecliste çoğunluk Cumhur İttifakı'nındı, bağımsızlar ve kendi oylarını alarak bu sonucu elde etti"

"Sistem işledi, mekanizme işledi, sonuç tecelli etmiştir"

İSRAİL'İN İDAM YASASI

"Bu idam yasası Filistinlileri idam yasasıdır"

"Utanç verici soykırımdan farksız bir karar, İsrail'in ırkçılığı temel insani değerlere karşıdır"

"Neden kimse İspanya lideri Sanchez gibi olamıyor, niye diğerleri susuyor"