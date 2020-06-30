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AK Parti Sözcüsü Çelik: Libya'da, Ruanda'da yaptığı hatayı tekrarlıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'Macron'un Libya'daki eylemleri hukuka ayrıdır ve Ruanda'da yapılan hata tekrarlanıyor' dedi.

30 Haziran 2020 Salı 18:09 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 18:26
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "1 milyon yazılımcı projesi 7 haftada rekor düzeye ulaştı. Gençlerimizin gösterdiği ilgi sevindirici. Proje, 616 bin 713 kişiye ulaştı" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Macron'a buradan ifade etmek isteriz; Libya'da suç işleyen sizsiniz, Libya'da tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz."

Çelik: Macron'un Libya'daki eylemleri hukuka ayrıdır ve Ruanda'da yapılan hata tekrarlanıyor 

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Europol'ün terör raporu) Türkiye'nin tespitlerini teyit etmektedir. Umarız rapordan Avrupa ülkeleri gereken nasibi alır."

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