AK Parti Sözcüsü Çelik: Asgari ücret komisyonu, zamanında toplanacak

Asgari ücret komisyonu, zamanında toplanacak. Herhangi bir şekilde takvimde oynama yok.

Türkiye, bu kadar sistematik ve vahşi bir saldırıyı kendi imkanlarıyla atlatmayı başarmıştır.

YUNANİSTAN'IN KARASULARINI KADEMELİ ARTIRACAĞI İDDİASI

Bu çok tehlikeli bir yaklaşımdır, kendilerine yüce Meclis'in 1995'te aldığı karardaki ikazı hatırlatıyorum."

Karasularının kademeli olarak artırılmasıyla ilgili en ufak çabaya, Türkiye tarafından en sert cevap verilecektir.

KATİ PİRİ'NİN İSTANBUL HAVALİMANI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

Kati Piri'yi ciddiye almayın, onun anlayacağı işler değil bunlar. Türkiye raportörü olmasına rağmen maalesef Türkiye'yi tanımamış birisidir.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Cesedin yerini öğrenmek istiyoruz, yerli işbirlikçinin kim olduğunun makamlarımıza iletilmesini istiyoruz

Bu, yüksek düzeyden bir talimat verilmeden gerçekleştirilecek bir eylem değildir.

Kimseyi peşinen suçlamıyoruz ama hiçbir şeyin örtülmesine de müsaade etmeyeceğiz.