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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten S-400 açıklaması: 3. ülke iddiası yalan

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin S-400 üzerinden F-35 tehdidine cevap verdi. ABD'nin böyle şartlar öne sürerek dünyada müttefik ülke bulamayacağını belirten Çelik, 'Rusya'nın kredi ve teknoloji transferi konusunda gösterdiği yaklaşımı ABD'den göremedik' dedi. Çelik, Türkiye'nin alacağı iki batarya S-400'ün 3. bir ülkeye satışının da söz konusu olmadığını söyledi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pentagon'un S-400 tehditlerine cevap verdi. "F-35 veremeyebiliriz" açıklamasının absürt olduğunu belirten Çelik, ABD'nin bu yaklaşımla dünyada müttefik ülke bulamayacağını söyledi. Çelik, ABD'nin Patriot konusunda Rusya'nın gösterdiği teknoloji transferi ve kredi konusunda bir yaklaşım göstermesi halinde, Patriot alım görüşmelerinin de yapılabileceğini söyledi.

"S-400'LERİN 3. ÜLKEYE SATILACAĞI İDDİASI DOĞRU DEĞİL"

Türkiye'nin iki batarya S-400'ü 2,5 milyar dolara aldığını hatırlatan Çelik, S-400'lerin 3. bir ülkeye satışının söz konusu olmadığını söyledi. F-35'in Türkiye'de üretilen parçaları yerine alternatif arandığı iddialarına da cevap veren Çelik, bu projeye başından itibaren katılındığın ve subaylarımızın orada eğitim görmeye devam ettiğini söyledi. 

 

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