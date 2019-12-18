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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Lütfü Türkkan'a tepki: Gazi Meclis, şehit anne ve babalarının mekanıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabında, PKK terör örgütünün şehit ettiği Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'ün video görüntülerini paylaşarak, şehitlerin ve şehit ailelerine işaret ederek, devletin ve milletin ebediyete kadar şehitlere şükran borçlu olduğunu vurguladı.

AA18.12.2019  15:14 - Güncelleme: 18.12.2019  15:14
Çelik, "Dedeleri şehit, evladı şehit olan büyüklüğünüze hürmet etmeye kelimeler yetmez. Şehit torunu ve şehit babası olarak herhangi bir makamı ziyaretiniz, o makama şeref verir. Sizin bağlı olduğunuz ruh köküne yeminle bağlıyız. Asla unutmayacağız. Gazi Meclis'e ya da herhangi bir makama ziyaretinizle her zaman şeref verirsiniz. Makamların çok üstündesiniz. Elinizi öpmek şereftir. Gazi Meclis her şeyden önce şehit annelerinin ve babalarının mekanıdır. Şehit dedelerinizin ve şehit evladınızın hatırası makamların ve mekanların üstündedir. Bu şehadet mirasını onurla ve vakarla taşıyorsunuz. Elinizi öpmek her makamın üstündedir. Devletimiz ve milletimiz size şükran borçludur. Bir yerdeki varlığınız ve ziyaretiniz asla sorgulanamaz. Mekanlara şeref getiren bir ziyaret olarak saygıyla karşılanır. Şehitlerimize saygımızı ifade ve dua etme imkanı verdiğiniz için şükran duyarız. Yer yüzünde onuru ayakta tutan vakarınıza bir kere daha hürmetlerimizi arz ederiz." değerlendirmesini yaptı.
 
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde ziyaretçi sırasında oturan bir kişiye Twitter üzerinden tepki göstermiş, bu kişinin Şehit Safitürk'ün babası Asım Safitürk olduğu ortaya çıkmıştı.
 
Türkkan, bunun üzerine Twitter'daki paylaşımını kaldırmıştı.

Hablemitoğlu´nun suikastten hemen önceki görüntülerine ulaşıldı

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