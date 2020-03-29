AK Parti TBMM Grubu'nda esnek çalışma dönemi

AA 29 Mart 2020 Pazar 11:06 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 11:06

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun, Kovid-19'la mücadeleye ilişkin tavsiyeleri doğrultusunda kamu ve özel sektörde geçilen esnek çalışma modeli, AK Parti milletvekilleri için de uygulanacak.

AK Parti TBMM Grup Başkanlığının aldığı karar doğrultusunda, Meclis'te bu hafta yasama faaliyetlerine, AK Parti'den, TBMM Adalet Komisyonu ve İçişleri Komisyonu üyeleri ile yakın illerden milletvekilleri katılacak. Bu kapsamda dengeli ve kısa çalışma programı yürütülecek.

Meclis'in bu haftaki çalışmalarına iştirak ederek katkı sağlayacak AK Parti milletvekilleri belirlendi.

TBMM Genel Kurulu ve komisyonlardaki çalışmalara AK Parti Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Tokat milletvekillerinden oluşan yaklaşık 80 ismin katılımı planlanıyor.

Bu hafta için çalışmalara katılamayacak milletvekillerinin ise bu sürede evde kalmaları istendi.