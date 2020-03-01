01 Mart 2020 Pazar11:11 - Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 11:25

Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programının konuğu olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, gündemdeki olaylarla ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor...

Mahir Ünal'ın açıklamalarından satır başları:

NEDEN İDLİB'DEYİZ DİYENLERE ÇOK NET YANIT

Bu sözlerin yurtseverlere vatanseverlere, bu vatana sadakatle bağlı olan, ve gerçekten de ne olduğunu anlamak isteyen, CHP zihniyetinin, Türkiye Esed'le savaşsa Esed'in yanında olurum diyen bir zihniyetin farkındalar.

Geçmişte PKK Türkiye'ye saldırdığında PKK hakkında tek cümle etmediler, FETÖ darbe girişiminde bulundu FETÖ hakkında tek cümle etmediler. Bu zihniyetin herkes ne olduğunu biliyor.

Sadece İdlib üzerinden okunmaması gerekiyor. Terör örgütlerine karşı harekat yaptığımızda da 'Ne işimiz var' diyorlardı. Kemal Kılıçdaroğlu 'YPG mi saldıracak Türkiye'ye' diyordu. Geçmişte sınırımızın içerisinde hendekler açılınca, insanlarımız PKK terör örgütü tarafından katledilirken de bunlar devletin yanında değillerdi.

Türkiye bölgede PKK ile, DEAŞ'la, PYD-YPG , DHKP-C ve FETÖ ile mücadele ediyor. Türkiye kendi güvenliğini korumak için bütün bu teröristlerle mücadele ediyor.

Siz terörle yurt içinde mücadele ederseniz kendi içinize taşımız olursunuz. Teröristleri kaynağında yok etmek için mücadelemizi sürdürüyoruz.

Geçmişte her ay Türkiye'de bombalar patlıyordu, şehirlerin el yapımı patlayıcılarla ne hale getirildiğini biliyoruz. Şimdi bizim Suriye'de devam eden bu iç savaşın dışa dönük tehditlerini büyük oranda bertaraf ettik.

Biz bugün İdlib'ten geri adım atarsak Afrin'den, Cerablus'tan geri adım atmış oluruz. Ve namlular Türkiye'ye çevirilir.

Bugün muhalefetin bize söylediği 'Teslim ol ve kurtul' anlayışını sergilersek bu bölgede varlığımıza müsaade etmezler.

Biz terörü kaynağında kurutmak ve Türkiye'nin kaldıramayacağı mülteci dalgasını önlemek, sınır güvenliğini sağlamak amacıyla İdlib'teyiz.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'ŞEHİTLER TEPESİ BOŞ KALACAK' SÖZLERİ

Bu sözleri açıklaması gerekiyor. Türkiye terör örgütlerine karşı mücadelesi devam ederken, Türkiye'nin kendi münhasır sınırları içerisinde haklarını koruması gerekirken bunu nasıl yapacak. Yani şunu mu demek istiyor 'Biz sınır güvenliğimizi sağlamayacağız, terör örgütlerine karşı mücadele etmeyeceğiz, bölgedeki haklarımızdan vazgeçiyoruz, dış güçlere karşı boyun eğeceğiz mi" demek istiyor Kemal Kılıçdaroğlu!

Hatay'ı işaret eden bir haber vardı Sputnik'te, biz bunlara göz yumduğumuz zaman Hatay'ı feda mı edeceğiz yani. Mustafa Kemal döneminde büyük bir mücadele verildi ve sınırlarımızı korudu. Kemal Kılıçdaroğlu o dönemde yaşasaydı 'Bu mücadele neden veriliyor' diyecekti heralde.

Kılıçdaroğlu, Esed'e tek bir cümlesi olmadı, terör örgütlerine karşı oldu mu, olmadı. Doğur Akdeniz'de Türkiye'nin karşısında olan devletlere karşı tek bir cümle duydunuz mu duymadınız. Peki bu bütün bu tehditlerin oluşmasının neden AK Parti'ymiş gibi bir algı yaratmaya çalışıyor ancak bizim bu milletin haklarını korumamız gerekiyor.

Kılıçdaroğlu, 2010'dan bu yana göreve geldiğinden beri, Türkiye'nin bütün davasını itibarsızlaştırma ve meşruiyetini sorgulamayı kendine misyon edindi.

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