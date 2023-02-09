AK Parti teşkilatı deprem bölgesinde!

AK Parti Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devletin bütün imkanlarının seferber edildiği, AK Parti Teşkilat Başkanlığının koordinesinde milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, MYK ve MKYK üyeleri, gençlik kolları ile kadın kolları başkanlıklarından isimlerin depremin hasara yol açtığı 10 ilde ilk günden itibaren görevlendirilerek, çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

AK Parti mensuplarının sahada organize olarak deprem bölgesindeki 68 ilçe, köy ve mahallelerde çalışmalarını yürüttüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Depremzedelerin şikayet ve taleplerini not alarak gerekli yardımların doğru yerlere ulaşmasını sağlayan AK Parti'li yöneticiler, arama kurtarma ekiplerinin ihtiyaç duyulan noktalara yönlendirilmesinde de etkin rol alıyor. Bölgedeki gönüllüleri de organize eden AK Parti'li isimler, kendi şehirlerinden gelen yardımların koordinesinde de görev alıyor."

Öte yandan, Yerel Yönetimler Başkanlığınca da depremin etkili olduğu Adıyaman, Osmaniye, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hatay, Malatya ve ilçelerine destek verecek diğer AK Parti'li belediyeler eşleştirildi. AK Parti'li büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri AFAD ile koordineli bir şekilde çalışarak, arama-kurtarma çalışmalarına katılarak, barınma, giyim, gıda ve mobil aşevleriyle depremzedelere destek oluyor.