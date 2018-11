Ak Parti Trabzon Belediye Başkan adayları kim oldu? 2019 Ak Parti Trabzon adayları ne zaman açıklanacak? Ak Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayları son dakika açıklaması an be an takip ediliyor. Gündemde trend olan 2019 Ak Parti Trabzon Belediye Başkanı ismi araştırılıyor. Bu gün AK Parti Trabzon Belediye Başkan adayı olarak isminin açıklanması bekleniyor. Trabzonlu seçmenler şimdiden 'AK Parti Trabzon Belediye Başkan adayı kim?' diye merak ediyor. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Ankara ve İzmir adayları başta olmak üzere 20 ismi daha açıklaması bekleniyor. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesinde AK Parti'de aday belirleme çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapılan törenle 40 ilin adayını açıklaması sonrasında yarın yapılacak olan Grup toplantısında 20 ilin daha adayının açıklanacağı öğrenildi. AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, bugünkü grup toplantısında Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 20 ilin belediye başkan adayı açıklanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün aralarında Ankara ve İzmir de olmak üzere Karaman, Muş, Bingöl, Afyonkarahisar, Balıkesir, Sakarya, Konya, Trabzon, Eskişehir, Hatay, Mardin, Uşak, Çorum, Sivas, Yozgat, Çankırı, Çanakkale ve Karaman adaylarını açıklayacak.

Ak Parti Trabzon Belediye Başkan adayları kim oldu?

AK Parti Trabzon Belediye Başkan adayının kim olduğu vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ak Parti belediye başkan adayları tek tek belli oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan elektronik ortamda gerçekleştirilen oylamanın sonuçlarına göre il il adayları açıklıyor.

Başkan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, partisinin 14 büyükşehir ve 26 il belediye başkan adayını açıklayarak, tanıtmıştı.

Buna göre, yerel seçimde AK Parti'den aday gösterilen isimler ve iller, açıklanan sıraya göre şöyle:

1- Adıyaman Belediye Başkan adayı Süleyman Kılınç

2- Amasya Belediye Başkan adayı Cafer Özdemir

3- Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Menderes Türel

4- Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar

5- Artvin Belediye Başkan adayı Mehmet Kocatepe

6- Bartın Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Aldatmaz

7- Batman Belediye Başkan adayı Murat Güneştekin

8- Bayburt Belediye Başkan adayı Fatih Yumak

9- Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay

10 - Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin

11- Burdur Belediye Başkan adayı Deniz Kurt

12- Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş

13- Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan

14- Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumali Atila

15- Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü

16- Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerefoğulları

17- Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen

18- Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin

19- Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu

20- Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen

21- Hakkari Belediye Başkan adayı Cüneyt Epcim

22- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hayrettin Güngör

23- Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal

24- Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş

25- Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç

26- Kırıkkale Belediye Başkan adayı Mehmet Saygılı

27- Kırklareli Belediye Başkan adayı Burak Süzülmüş

28- Kilis Belediye Başkan adayı Mehmet Abdi Bulut

29- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın

30- Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan

31- Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı

32- Niğde Belediye Başkan adayı Emrah Özdemir

33- Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler

34- Rize Belediye Başkan adayı Rahmi Metin

35- Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir

36- Sinop Belediye Başkan adayı Ali Çöpçü

37- Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül

38- Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka

39- Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mestan Özcan

40- Yalova Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Öztabak.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Kuruluşundan bugüne, sandık kurulu üyeliğinden genel başkanlığa kadar her kademede belde, il teşkilatlarımızda hizmeti geçmiş arkadaşlarımızın tamamını yadediyorum. Belediye başkanlarımıza, belediye meclis ve il genel meclis üyelerimize, sandık müşahidlerimize gönülden teşekkür ediyorum.

Gerek 24 Haziran seçimlerinde Meclis'te görev alan, gerekse önümüzdeki yılın Mart ayındaki seçimlerinde vazife üstlenecek arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum.

"BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sözlerimin hemen başında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye cumhur ittifakına olan bağlılığını bugün bir kez daha beyan ettiği için bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz de AK Parti olarak ülkemizin ve milletimizin beka mücadelesinin en önemli dayanak noktalarından biri olarak gördüğümüz cumhur ittifakına bağlılığımızı buradan tekrar beyan ediyoruz. Sayın Bahçeli'ye önümüzdeki seçimlerde, İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayarak AK Parti'yi destekleme kararı için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.

Türkiye, cumhur ittifakından aldığı güç ile çok daha zorlu ve büyük mücadelelerden başarıyla çıkacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hedeflerine ulaşma gücü artan Türkiye inşallah 2023'e bu heyecanla ulaşacaktır. Özellikle 31 Mart seçimlerinin gerçekten cumhur ittifakı karşısında yer alarak, sayın Bahçeli'nin ifadesiyle zillet ittifakı karşısında yükümüzün ne kadar ağır olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum.

"BENİM MİLLETİM SANDIĞA GÖMECEK"

Zira bu malum ittifakın içerisinde vatanseverliğe karşı, milliyetperverliğe karşı ne ararsanız var. Hele hele terör örgütünün içinde olduğu içinde olduğu böyle bir ittifaktan milli ittifak çıkar mı? Terör örgütünün destek verdiği oluşumun içinden vatanseverlik çıkar mı? İşte bugün bazı medya yayınlarında da gördüğünüz gibi çocukları dağlara kaçırıp Kandil'de onlara neler uygulandığını görüyoruz.

Şu anda ana muhalefet partisi bu tür bir oluşumla Kandil'den aldıkları icazetle bir araya gelen böyle bir ittifakı inanıyorum ki 31 Mart'ta benim milletim o teröristleri nasıl çukurlara gömdüyse ve şimdi de sandığa gömecek.

Gece gündüz demeden çalışacağız. Ana kademe, kadın kollarımız, gençler; kapı kapı dolaşarak çok koşacağız. İnşallah 31 Mart gecesi bizler için çok anlamlı olacak, çok farklı olacak.

Birileri için ittifaklar seçimle, sandıkla sınırlı olabilir. Buradan bir kez daha sayın Bahçeli'ye ve MHP'ye gönül vermiş kardeşlerimize bu kutlu yürüyüşe vermiş olduğu destek için teşekkürlerimi, şükranlarımı ifade ediyorum.

"40 ADAYIMIZI AÇIKLAMAK ÜZERE BİR ARADAYIZ"

Bugün AK Parti adaylarından 40 büyükşehir veya il merkezimizdeki isimleri açıklamak üzere bir aradayız. Bu isimleri sizlerle paylaşmadan önce önümüzdeki seçimlerde milletimize nasıl bir mahalli idareler yönetimi vizyonu sunacağımıza dair kısa bir bilgi vermek istiyorum. Seçim manifestomuzu inşallah önümüzdeki ay adaylarımızın tamamını ilan ettikten sonra milletimizin takdirine sunacağız. Burada sadece bir çerçeve çizmekle yetineceğim.

Şimdi yeni bir seçime giriyoruz. 31 Mart 2019 için asıl sloganımız belli ama bunu seçim manifestomuz ile birlikte açıklayacağız. Yeni dönemin en önemli özelliği hizmet belediyeciliğini, gönül belediyeciliği ile daha üst noktaya taşıyacak olmamızdır.

Biz göreve geldiğimiz andan itibaren hem hükümette, hem mahalli idarelerde bu asırlık ihmalleri gidermenin mücadelesini verdik. Bir taraftan şehirlerimizin sorunlarını tek tek çözerken, diğer taraftan da belediyeciliğe yepyeni bir bakış açısı kazandırdık. Formülümüz gayet basit. Biz milletimizin aklını çelmenin değil, gönlüne girmenin peşinde olduk. Biz her şeyden önce kalpleri fethetmenin mücadelesini yürüttük. Seçimler sandıkta değil gönüllerde kazanılır veya kaybedilir.

Günün 24 saati, yılın 365 günü milletimizin gönlüne girmek için çalışan AK Parti ise sandıktan istisnasız hep lider olarak çıktı. 2019 için Mart'ı için başarı formülümüz aynı.

Şunu unutmayın, AK Parti'nin her bir teşkilat mensubu, her bir gönüllüsü 81 vilayetimizin tamamında, her ilçemizde, köyümüzde kapısını çalmadık hane, elini sıkmadık vatandaş kazanmadık gönül bırakmayacak şekilde çalışmayı sürdürecektir. Dikkat ediniz başlayacaktır demiyorum sürdürecektir diyorum.

Çünkü biz bu gönül kazanma çabamızı hiç bırakmayacağız. Bize sempatiyle bakan ama oy vermeyen vatandaşlarımızı saflarımıza katacağız. Oy vermediği gibi bize sempatiyle bakmayan herkese de ülkemiz için yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlatacağız ve onların da gönlünü kazanacağız. Bunun için AK Parti'nin her seçimde oy hedefi mümkünse yüzde 100'ün desteğini almaktır. Bu orana ne kadar yaklaşırken kendimizi o derece başarılı görürüz. Biz oy oranımız düştüğünde, iktidarımız tehlikeye düştüğü için değil milletimizin gönlünde irtifa kaybettiğimiz için üzülüyoruz. Oy oranımız yükseldiğinde, milletimizin gönlündeki yerimizi sağlamlaştırdığı için seviniyoruz.

"BELEDİYE BAŞKANI HALKINA TEPEDEN BAKAMAZ"

Bir belediye başkanı halkına tepeden bakamaz. Belediye başkanı tevazu ehlidir, samimiyet ehlidir, gayret ehlidir. Önce millet der, önce memleket der. Bulunduğu görevde kibir, büyüklük taslama, millete tepeden bakma, milletle irtibatını koparma hastalığına kapılan hiç kimsenin AK Parti çatısı altında yeri olamaz.

Ben şimdi size 94 öncesi İstanbul'dan bahsedeceğim. Musluğundan suyu akmayan, çamurdan sokağına girilmeyen, çukurdan caddesinde yürünmeyen, kaldırımı zaten olmayan, kirden, isten dumandan havası solunmayan, ulaşımı sınırlı, iletişimi kopuk her tarafından lime lime olmuş şehirde insanlara siz istediğiniz kadar büyük hayaller anlatın beyhudedir. İnsanların başlarını sokacak ev bulamadığı yerde uçuk kaçık imar projeleriyle milletin derdine derman bulamazsınız. Mutfağında ekmeği, sobasında yakacak odunu kömürü olmayan birine şehircilik adına anlatacağınız hiçbir şeyin karşılığı yoktur.

Önce insanın yaradışılından beri arayışında olduğu barınma, giyinme, güvenlik, eğitim, sağlık hizmetleri kendisine sağlamanız gerekiyor. Türkiye hamd olsun geçtiğimiz 16 yılda yaptığımız yatırımlarla geride bırakmıştır. Artık milletimizle daha derin ufuklara bakma, daha vizyoner projeleri konuşmaya sahibiz.

Dün şehirlerimizi ur gibi inşa eden gecekonduların önüne geçmenin yollarını arıyorduk. Bugün yüksek yapılan binalardan duyduğumuz binalardan bahsediyoruz. Dün ülkemizi ve şehirlerimizi yönetenleri seçimden seçime görüyorduk. Bugün katılımcı demokrasiyi yaygınlaştıracak yöntemler arıyoruz. Söylemek istediğim ülkemiz geliştikçe, milletimizin bakışı derinleştikçe ülkeyi ve şehirleri yönetmenin usullerinin de değiştiğini görüyorum. Manifestomuzda şehirlerimizin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ilkeleri ortaya koyuyoruz.

TRABZON İLİ HAKKINDA

Trabzon, Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz bölümünde yer alan merkezii bir şehirdir.

Karadeniz sahili ile Zigana Dağları arasında yer almakta olup yüzüölçümü açısından az bir alan kaplar.Batısında Giresun'a bağlı Eynesil ilçesi, güneyinde Gümüşhane'ye bağlı Torul ilçesi ve Bayburt, doğusunda da Rize'ye bağlı İkizdere ve Kalkandere ilçeleri, kuzeyi Karadeniz ile çevrili antik çağ'dan beri varlığı bilinen il ve il merkezinin adıdır. Şehrin toplam nüfusu 2009 yılında Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi(ADNKS) sonuçlarına göre 765.127'tur.1935'te 30.000 olan nüfusu 1990'da 361.886'ya, 2000'de 975.137'ye çıkmıştır. 2007'de 740.569'e düşmüştür.

Coğrafya Dar bir sahil şeridinin ardında denize dikey uzanan dağlık bir araziye sahip olan ilin merkezi Boztepe (antik Minthrion tepesi) üzerine kurulmuştur. İl topraklarının % 22,4 yayla, % 77,6 si ise tepelerden oluşmaktadır.

Dereler: Değirmendere (Piksidis), Yanbolu, Fol, Ağasar, İskefiye, Kalenima, Karadere (Araklı), Küçükdere, Koha, Sürmene (Manahos), Solaklı, Baltacı deresi, Sera Deresi...

Nüfus Toplam nüfusu 765.127'dur. Bu nüfusun yaklaşık %54'ü şehir ve ilçe gibi merkezlerde,%46'sı ise kırsal kesimlerde yani köylerde yaşamaktadır.

Yıllara göre nüfus verileri

2009 765.127

2007 740.569

2000 975.137

1990 795.849

1985 786.194

1980 731.045

1975 719.008

1970 659.120

1965 595.782

1960 532.999

1955 462.249

1950 420.279

1945 395.384

1940 390.733

1935 360.679

1927 290.000

Tarihçe 1838'den kalma harita, Milat'tan hemen önceki dönemi gösterir. Haritada Trabzon'un doğusundan Abhazya'ya değin Proto-Laz oymakları: Colchis ya da Lazica, Makronlar, Sanni'ler, Moshiler vardır.

Antik Çağ: Eusebius'a göre şehrin kuruluş tarihini MÖ 756 olmakla birlikte bu iddia Trabzon'u İstanbul, Roma hatta, genel kanıya göre Trabzon ve diğer Doğu Karadeniz kolonizasyonunu gerçekleştiren Sinop'tan daha eski bir kent yapmaktadır. Bu durum gerçekse Sinoplular varolan bir kenti MÖ 630 tarihinden sonra yeniden kolonize etmiş olmalıdırlar.

Anabasis'te geçen "Pontos Euksenios kıyısındaki bu şehir Sinope’nin Lazların ataları olan Kolhis ülkesindeki kolonisidir"ifadesi daha sonra Arrian ve Peripleus tarafından da onaylanmıştır.

Merkezinde Yunanlıların çevre köylerinde bugünkü Lazların(Tzanlar) ataları olan Kolhislilerin ve yaşadığı Trabzon, Antik çağ ve sonrasında Zigana geçidi üzerinden Ermenistan ve Euphrates civarında üretilen ticari malların takas edildiği ticaret merkezi ve dış ülkelere satıldığı bir ihraç limanı özelliğindeydi. Pontus İmparatoru Mithridates'in Roma İmparatorluğu ile giriştiği bir dizi savaşı kaybetmesinin ardından Anadolu topraklarının yanı sıra Trabzon'da Roma hakimiyetine girmiştir.

Roma ve Bizans: Pompey'e karşı mücadelesinde Mithridates'e destek vermeyen Trabzon Roma döneminde ödüllendirilmiş serbest şehir statüsü kazandırılmıştır. Bizzat kente gelen Arrian, Trapezus’un Roma döneminde güney Karadenizdeki en önemli liman kenti olduğunu belirtmiştir. Roma İmparatoru Hadrian döneminde restore edilen kente, Trajan döneminde Pontus Kapadokyası eyaletinin başkenti olmuş ve yeni bir liman inşa edilmiştir. Gallianus döneminde bir Germen kabilesi olan Gotlar tarafından yağmalanmış, Justinian döneminde tekarar onarılarak eski konumunu kaznamıştır. İstanbul’un Latinler tarafından işgali üzerine Komnenos ailesi,Trabzon'a sığınarak 1461 tarihine Osmanlı fethine dek sürecek bağımsız bir krallık (Trabzon İmparatorluğu) kuracaklar, kendilerini Roma İmparatoru ilan edeceklerdi.

Trabzon İmparatorluğu: Komnenos hanedanından VII. Michael Latin işgali nedeniyle Trabzon'a gelerek teyzesi Gürcü kraliçesi Tamar'nın da desteğiyle kendini Roma İmparatoru ilan etmişse de Batı özellikle Vatikan Trabzon İmparatorunu küçümseyerek "Laz hükümdarı" olarak tanımlamıştır. Trabzon imparatorları başlangıçta diğer Bizans (Doğu Roma) imparatorları gibi çift başlı (aetos) figürünü sembol olarak kullanmışlarsa da Latin işgalinin sona ermesi ve Konstantinapolis'de yeniden yasal yönetimin iktidarı ele geçirmesiyle, bir çatışmaya sebebiyet vermemek için bugün Trabzon Ayasofya müzesinin giriş kapısının üzerinde rölyefi bulunan tek başlı kartal sembolü tercih etmişlerdir. Cenevizliler ile Venedikliler, Moğollar ile Osmanlılar hatta çeşitli Türkmen (Akkoyunlu kabile federasyonuna mensup) klanları ile denge politikası sürdürerek, varlığını sürdürebilen bu zengin liman kenti, İstanbul'un fethinden sekiz yıl sonra (1461) Fatih Sultan Mehmet tarafından Karadeniz'deki çeşitli beylikler, İtalyan kolonileri ve Kırım'la birlikte ele geçirilerek İpek yolunun stratejik anahtarının Osmanlı hakimiyetine girmesi sağlanmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu: I. Bayezid’in 1398 de Samsun yöresini almasından sonra Trabzon Komnenos Krallığı Osmanlı Devletine yıllık vergi ödemek zorunda bırakılmıştır. David Komnenos, iktidarı döneminde (1458-1461) vergi ödemeyi durdurarak, önceden ödediklerini de Akkoyunlu Devleti Sultanı Uzun Hasan aracılığıyla geri istemiş, Osmanlılara karşı Avrupa’daki büyük devletlere ittifak önerisinde bulunmuştur. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet’in öncülüğündeki Osmanlı Kuvvetleri Bölgeyi kuşatarak, 1461 yılında Trabzon’u ele geçirmiş ve Komnenosların egemenliğine son vermiştir.

Trabzon, Osmanlı Döneminde önce eyalet ve sancak olarak şehzade ve mutasarrıflar tarafından idare edilmiştir. İlk sancak beyi Hızır Bey’dir. 1470 yılında sancak beyliği küçük yaşta Şehzade Abdullah’a verilmiş; Abdullah, annesi Şirin Hatunla birlikte 1479 yılına kadar Trabzon’da yaşamıştır. Yavuz Sultan Selim de şehzadeliği sırasında (1491-1512) Trabzon’da Sancak Beyi olarak bulunmuş, sonradan Kanuni ünvanı alacak olan oğlu Sultan Süleyman burada doğmuştur.

Trabzon 16. yüzyılda, merkezi Batum olan Lazistan Sancağı ile birleştirilerek eyalete dönüştürülmüş ve bu yeni idari birimin merkezi olmuştur.

1859-1864 yılları arasında Kuzey Kafkasya'da süregelen Kafkas-Rus savaşı, Çerkes ve Abaza halkının yenilgisi ile sonuçlanmış ve şehre sayıları 360.binin üzerinde göçmenin yığılmasına yolaçmıştır. Doğal olarak büyük bir afete dönüşen göç, salgın hastalıklar, açlık ve toplum içinde kaynaşmalara yolaçmıştır. Çok kısa bir zaman içinde Trabzon ve Akçakale limanları ve çevresinde ki yerleşim yereleri adeta rezervasyonlara dönüşmüştür. Bu dönem sırasında salgın hastlıklardan korakarak kaçan yerel halk yaylalara geçmiş ve şehirde yeni göçmenlerle, devlet görevlilerinden başka sadece kaçamayacak durumda olanlar kalmıştır.

1867 yılında Trabzon’da büyük bir yangın çıkmış, bir çok kamu binası da bu sırada yanmış ve kent daha sonra yeniden düzenlenmiştir. 1868 yılında vilayet olmuş, merkez sancağı dışında Lazistan, Gümüşhane, Canik Sancakları da buraya bağlanmıştır.

Birinci Dünya Savaşı sırasında, Ruslar Trabzon’a saldırır (14 Nisan 1916). Trabzonlulardan oluşan vurucu güçler (Milis), bu saldırı sırasında gerilla savaşı verirler. Bu sıralarda, cepheye gönderilmek üzere Hamidiye Zırhlısının desteğinde Trabzon Limanına gelen cephane Trabzonlu gençlerce büyük bir heyecan içinde boşaltılıp Maçka’ya taşınır.

Çaykara’da Sultan Murat Yaylasında (10 Haziran 1916), Of’ta Baltacı, Arsin’de Yanbolu Derelerinde Ruslara karşı başarılı savaşlar verilmiş, ancak o yıllardaki koşullar altında düşmanın Trabzon’a girmesine engel olunamaz ve Ruslar 14 Nisan l916 yılında Trabzon’a girer. Rusların Trabzon’da kaldığı bir yıl, on ay, on günlük süre içinde özellikle Rumlar ve Ermeniler, yerli halka büyük işkenceler yaparlar; sayısız insan öldürürler.

1917′de Rusya’da “Bolşevik Devrimi” olur, Çarlık Yönetimi yıkılır. Bunun üzerine Rus ordusunda büyük bir panik başlar. Bu Rusların Trabzon’dan çekilmesine de yol açar. Öte yandan, batıdan doğuya doğru kayan ve Karadağ’da toplanan Türk Çeteleri, Akçaabat’a inerek Yüzbaşı Kahraman Bey’in komutasında üç koldan Trabzon’a doğru yürürler ve 24 Şubat 1918 tarihinde Trabzon’a girer.

Türkiye Cumhuriyeti: Osmanlı imparatorluğunun yıkılmasından sonra Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları yeni Türk devleti olan Türkiye Cumhuriyetini kurmuşlar ve Trabzonda yeni ülkenin yeni idari yapısında altmışbir (61) nolu il olarak yerini almıştır.

İlin Cumhuriyet dönemindeki sınırları kültürel ve tarihsel bir düşünceyle değil tamamen idari yapı ve merkezlere uzaklıklar baz alınarak çizilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 ilinden biri olan Trabzon, Doğu Karadeniz bölgesinde yer almakta ve 4.685 km2'lik yüzölçümüyle ülke topraklarının % 0,6'sını oluşturmaktadır.

Cumhuriyetin ilanından sonra Trabzonda çeşitli fabrikalar kurulmuştur.

Atatürk, Cumhuriyet döneminde Trabzon’a üç kez gelir; 1924, 1930 ve 1937 yıllarında, ilk geldikleri 15 Eylül 1924 günü, Trabzonlularca “ATATÜRK GÜNÜ” olarak kabul edilir ve bu kendisine bir telle bildirilir.