İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Aralık 2025 Pazartesi / 25 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7065
  • EURO
    50,2133
  • ALTIN
    5964.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programı! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Güncel

AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programı! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programı'nda konuşuyor.

HABER MERKEZİ15 Aralık 2025 Pazartesi 14:54 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programı"nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığımızın kıymetli mensupları, değerli yol ve dava arkadaşlarım, saygı değer misafirler sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum.

Lefkoşa'dan Taşkent'e, Bakü'den Aşkabat'a en içten selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Partimizin Türk dünyası vizyon belgesinin tanıtım töreninde sizlerle olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Tanıtım toplantımızın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bugün aynı zamanda UNESCO tarafından ilan edilen 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nü idrak ediyoruz.

Türk dünyasının farklı köşelerinde aynı dili konuştuğumuz kardeşlerimizin Türk Dili Ailesi Günü kutlu olsun.

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.