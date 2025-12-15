Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programı"nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığımızın kıymetli mensupları, değerli yol ve dava arkadaşlarım, saygı değer misafirler sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum.

Lefkoşa'dan Taşkent'e, Bakü'den Aşkabat'a en içten selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Partimizin Türk dünyası vizyon belgesinin tanıtım töreninde sizlerle olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Tanıtım toplantımızın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bugün aynı zamanda UNESCO tarafından ilan edilen 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nü idrak ediyoruz.

Türk dünyasının farklı köşelerinde aynı dili konuştuğumuz kardeşlerimizin Türk Dili Ailesi Günü kutlu olsun.