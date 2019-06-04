AK Parti ve CHP arasında “ortak yayın” konusunda ilk temas AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile yapacağı ortak canlı yayına ilişkin, 'İnşallah ortak canlı yayın için bayramdan hemen sonra bir temas gerçekleştireceğiz' dedi.