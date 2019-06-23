AK Parti ve CHP başvurdu! YSK'da 'mühür' toplantısı AK Parti ve CHP, bazı zarflara yanlış mühür basıldığı, bazılarının mühürsüz olduğunu belirterek, bu oyların geçerli sayılması için YSK'ye başvurdu. YSK mühür karışıklığına dair nihai kararı vermek için saat 14:00'da toplanıyor.