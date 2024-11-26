AK Parti, ''Yeni Anayasa Çalıştayları'' kapsamında STK'larla bir araya gelecek

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantı, saat 14.30'da parti genel merkezinde gerçekleştirilecek.

Çalıştaya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) davet edildi.

En geniş tabana sahip meslek kuruluşlarının çatı örgütleri, sendikalar ve STK'larla yapılacak toplantıda, "Sivil toplumun ve meslek örgütlerinin yeni anayasa yapımına katılımı nasıl olmalı?" ve "Yeni anayasadan beklentileri nelerdir?" sorularına cevap aranacak.

- ÇALIŞTAYIN İLKİ AKADEMİSYENLERLE YAPILMIŞTI

Yeni anayasa çalıştaylarının ilki 9 Ekim'de AK Parti Genel Merkezi'nde anayasa hukuku, hukuk felsefesi, siyaset bilimi, sosyoloji ve kamu yönetimi gibi alanlarda uzman akademisyenlerin katılımlarıyla gerçekleştirilmişti.

Toplantıda "Türkiye neden yeni bir anayasaya ihtiyaç duyuyor?" ve "Katılım ve uzlaşmaya dayanan yeni sivil anayasanın yapım yöntemi ne olmalı?" sorularına cevap aranmıştı.

AK Parti'nin yeni anayasa çalıştaylarının, toplumun farklı kesimlerini kapsayacak şekilde önümüzdeki süreçte de devam edeceği belirtildi.