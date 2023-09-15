AK Parti ''Yerel Yönetimlerde Yenilikçi Sosyal Politikalar Çalıştayı'' düzenleyecek

AK Parti'den yapılan açıklamada, Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığı, AR-GE ve Eğitim Başkanlığı, Yerel Yönetimler Başkanlığınca SETA ile düzenlenecek çalıştayın, parti genel merkezinde gerçekleştirileceği bildirildi.

"Yerel kalkınma başlıyor" sloganıyla 2004'te başlayan AK Belediyecilik anlayışının, Türkiye'nin gündemi değiştikçe daha ileriye taşındığı belirtilen açıklamada, "Yeni Şehircilik" vizyonuyla altyapı ve ulaşım düzenlemesinden çevre dostu şehirlere, kadın dostu şehirlerden engelsiz şehirlere her alanda, daha ayrıntılı yatırımların hayata geçirildiği kaydedildi.

AK Parti'nin her şehri "Marka Şehir" haline dönüştürmek için çalıştığı anlatılan açıklamada, ekonomi ve kültür başta olmak üzere şehir kaynaklarını iyi kullanarak, potansiyeli olan her kentin kendi katma değerini üretir hale getirildiği aktarıldı.

"Gönülden, sürdürülebilir kapsayıcı" sosyal politika uygulamalarıyla 85 milyon vatandaşın her birine hizmet edecek şekilde "AK Belediyecilik"teki tecrübenin zenginleştirildiği belirtilen açıklamada, "İnsan merkezli yönetim anlayışımızla 'Memleket İşi Gönül İşi' diyerek eser, hizmet ve gönül belediyeciliğimiz ile aziz milletimizin kalbine dokunduk. Büyükşehirlerimizde, illerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmadık." ifadelerine yer verildi.

- MEVCUT DURUM TESPİTİ YAPILACAK

Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 vizyonlarıyla bağlantılı şekilde girilen her seçimde yeni bir heyecanla yeni bir vizyonla 81 şehir için birçok projeye imza atıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine hazırlanırken taze bir heyecanla Sosyal Politikalar Başkanlığı, AR-GE ve Eğitim Başkanlığı, Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak sosyal politikalar ekseninde, yerel yönetimler bağlamında vatandaşlarımızın beklenti, ihtiyaç ve önerilerini tespit etmek, partimizin yerel seçimlerden yeni bir zaferle çıkma hedefi doğrultusunda, seçim sonrasında AK Parti Belediyeciliğinin sosyal politika proje, çalışma ve uygulamalarına temel oluşturmak için 'Yerel Yönetimlerde Yenilikçi Sosyal Politikalar Çalıştayı'nı gerçekleştireceğiz.

Genel Merkezimizde düzenleyeceğimiz çalıştayda 2 gün boyunca ilgili sivil toplum kuruluşları, büyükşehir belediyeleri, il-ilçe belediyeleri, akademisyenler, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan 450 katılımcı ile gençlik ve spor, eğitim ve kültür, istihdam, sağlık ve sosyal işler, aile, kadın ve çocuk, yaşlı, engelli, göçmen, Roman, sosyal yardımlar, altyapı, çevre ve konut hizmetleri ile afet yönetimi adlı 12 başlıktan oluşan masalarda eş zamanlı olarak yerel yönetimlerde sosyal politikalara yönelik deneyim, birikim, görüş ve öneriler paylaşılarak mevcut durumun tespitini yapacağız."

Vatandaşların hayata geçirilmesini bekledikleri hizmet, ihtiyaç, talep ve beklentilerinin, belirlenen illerde gerçekleştirilen odak grup çalışmaları, anketler ve söylem analizleriyle veri haline getirileceği bildirilen açıklamada, bu çalışmaların seçim beyannamesinde değerlendirileceği belirtildi.

Açıklamada, "İnanıyoruz ki gerek bilimsel gerek kapı kapı, gönül gönüle yaptığımız çalışmalarla güçlü ve emin adımlarla yolumuza devam edecek, Genel Başkan'ımız, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2024 yerel seçimlerinden de zaferle çıkacağız." ifadeleri kullanıldı.