Yüksek Seçim Kurulu’nun, seçim başlamadan aylar öncesi başlattığı seçim mesaisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı da dahil olmak üzere seçimlerin tekrar edildiği yerler nedeniyle önümüzdeki ay da devam edecek. AK Parti’nin YSK temsilcisi Recep Özel, geç saatlere süren toplantılarda kritik kararların alındığı mesaiyi, “100 günü geçmiştir toplantılarımız” dedi. Peki neler yaşandı, ne kadar zorlandı, önlerine gelen itirazları nasıl değerlendirdiler bu 100 günü geçen toplantılarda? AK Parti’nin YSK temsilcisi Recep Özel’e biz sorduk, o cevap verdi.

ARALIKTA BAŞLADIK

Kaç toplantı yaptınız bugüne kadar?

Toplantılarımızın sayısı 100 günü geçti. Bazı günler sabahtan, bazı günler öğlen başladı. ama her gün mutlaka toplantı, gündem, konu oldu. Geçen hafta yine toplandık. 2 Haziran’da yenileme seçimleri mesaisi var. Aralık ayının başlarında başladık. Seçim takviminin hazırlanması, genelgelerin hazırlanması ve diğer çalışmalarla ilgili. O tarihten itibaren hemen hemen her gün oldu. Nadirdir ara verildiği.

Ne zaman başladı çalışmalar?

Yerel seçim olduğu için bunun hazırlığı, Aralık’ta başladı. Mayıs bitti hala da itirazlar geliyor. Tam 6 aylık bir süreci kapsıyor. İstanbul olsa da olmasa da, bir yerel seçim öncesi ve sonrası toplam 6 aylık bir mesai gidiyor.

OYLARIMI TOPLAYIN

İlginç başvurular da olmuştur…

Bazı bağımsız adayların çok ilginç dilekçelerine de şahit olduk. Adayın biri demiş ki: “Ben anketlerde yüzde 80 çıkıyordum. Bana yüzde 8 oy çıkmadı. Oylar çalındı ve çalınan oylar nehre atıldı. Yüksek Seçim Kurulu bu nehrin kapaklarını tutup bunları toplasın, benim oy pusulalarımı bulsun.”

Kurul ne yaptı?

Bir şey yapmadık.

Muhtarlıklarda itirazlar nasıl?

Muhtarlarla ilgili de çok ilginç konular oldu.

Hala da muhtarlık itirazları geliyor. Seçilme yeterliliği ile ilgili konular var. Normalde muhtarlarda birinci olana mazbatayı veriyoruz. YSK’ya teklifte bulunmuştum. Seçilme yeterliliği belgeleri olan okuryazar olma, adli sicil kaydı ve 6 aydan fazla zamandır o bölgede oturduğunu göstersin. Yoksa 3-4 ay sonra, hatta yıl sonra seçilme yeterliliğini taşımıyor diye itirazlar geliyor. Biz seçilme ehliyeti olmayan birine mazbata vermiş oluyoruz ve bu adama görev yaptırtıyoruz. Bunu kabul ettiremedik. Ama şimdi mesela bu konuyla ilgili sürekli başvurular geliyor, “sabıkalı, okuryazar değil” diye.

HASTANEYE ÖĞRENMİŞ

Birisi mesela okuryazar değilmiş. Okuryazar olup olmadığını tespit için biz buradan görevli gönderiyoruz. Adam bu arada rapor alıp hastaneye yatmış. O arada da gitmiş okuma yazma öğrenmiş hastanede. Muhalifler de itirazda bulunuyor, “Bu adam hastaneye bilinçli yattı. Okuma yazmayı orada öğreniyor” diye. Adam, okuma yazmayı orada öğrenmiş ve okuryazar belgesini almış. Gönderdi şimdi. Adam oradan kurtardı. Ama aynı zamanda sabıkası varmış, oradan yırtamadı.

Epey bir deneyim sahibi oldunuz…

Seçim hukuku hocası olabilirim. Seçim hukukunu, seçmeli ders haline getirmek lazım artık bu itiraz süreçlerinde gördüğümüz kadarıyla. Partilere eğitim verilmeli.

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