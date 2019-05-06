AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel: Mazbata iptal kararı da çıktı
AK Parti YSK Temsilcisi Özel YSK'nın İstanbul seçimlerine ilişkin karar sonrası yaptığı açıklamadı 'Mazbata iptal kararı çıktı' dedi.
- AA
AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, "Kurul, 22 sayım döküm cetvelinin boş ve imzasız olduğu bir de sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlilerinden seçilmemesini gerekçe göstererek seçimlerin yenilenmesine karar verdi." dedi.
AK Parti YSK Temsilcisi Özel, YSK'nın İstanbul seçimlerine ilişkin kararına ilişkin "Mazbata iptal kararı çıktı." açıklamasında bulunu.
Özel, "Talebimizin bu noktada haklılığı Yüksek Seçim Kurulunun bu kararıyla teyit edilmiş oldu." dedi.
AK Parti YSK Temsilcisi Özel, Sandık kurullarının teşkili ile ilgili "Yeniden, kanuna uygun bir şekilde yapılacak" diye konuştu.
Özel, "Siyasi partiler, aynı adaylarla seçime gidebilirler, ölüm ve istifa halinde adaylarını değiştirebilirler." dedi.
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