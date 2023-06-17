AK Parti'de 11 büyükşehir için özel plan

2019 ve 2023 seçimlerinin sonuçları masaya yatırılıyor. Bu kapsamda her iki seçimin detaylı analizi yapılacak. AK Parti, 14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde görece oylarının düştüğü illerde seçmene özel anket çalışmaları yapacak.

Sabah'ın haberine göre, 2019 seçimlerinde Millet İttifakı'nın aldığı 11 büyükşehir için özel çalışma yapılacak. CHP'nin yönetimindeki 11 büyükşehirin 5 yıllık performansı detaylı olarak incelenecek. 2019'da vaat edilen projelerin gerçekleşme oranlarına bakılacak.

Oy tercihini başka partiye yapan seçmen için kadın ve gençlik kolları tam kadro çalışacak. AK Parti belediyeleriyle birlikte koordinasyon içinde çalışılacak. Sandık bazlı çalışmalar kapsamında oy kaybının yaşandığı bölgelerde kanaat önderleriyle görüşmeler sıklaştırılacak.

Hazırlanan analizler kapsamında partinin oylarının arttığı ve görece azaldığı ilçeler tek tek belirlenecek. Oy kaybı ve artışının nedenleri araştırılacak. Varsa sorunların çözümü noktasında koordinasyon çalışması yapılacak. Oy artışı yaşanan il ve ilçelerde rehavet uyarısı olacak. Rehavete kapılmamak için özveri ile çalışılacak.