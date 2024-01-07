AK Parti'de 11'i büyükşehir 26 ilin belediye başkan adayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı.
Adayları açıklanan büyükşehirler şöyle:
1. İstanbul - Murat Kurum
2. Kocaeli - Tahir Büyükakın
3. Eskişehir- Nebi Hatipoğlu
4. Bursa - Ali Nur Aktaş
5. Denizli- Osman Zolan
6. Balıkesir - Yücel Yılmaz
7. Aydın - Mustafa Savaş
8. Samsun - Halit Doğan
9. Erzurum - Mehmet Sekmen
10. Muğla - Aydın Ayaydın
11. Ordu - Mehmet Hilmi Güler
Adayları açıklanan iller şöyle:
1. Giresun - Aytekin Şenlikoğlu
2. Elazığ - Şahin Şerifoğulları
3. Edirne - Belgin İba
4. Düzce - Faruk Özlü
5. Bitlis - Nesrullah Tanğlay
6. Bingöl - Erdal Arıkan
7. Çanakkale - Jülide İskenderoğlu
8. Çankırı - Hüseyin Filiz
9. Kastamonu - Tahsin Babaş
10. Rize - Rahmi Metin
11. Sinop - Yakup Üçüncüoğlu
12. Tokat - Eyüp Eroğlu
13. Yalova - Mustafa Tutuk
14. Isparta - Şükrü Başdeğirmen
15. Artvin - Mehmet Kocatepe