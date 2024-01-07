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Güncel

AK Parti'de 11'i büyükşehir 26 ilin belediye başkan adayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı.

7 Ocak 2024 Pazar 13:56 - Güncelleme:
AK Parti'de 11'i büyükşehir 26 ilin belediye başkan adayları belli oldu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı.

Adayları açıklanan büyükşehirler şöyle:

1. İstanbul - Murat Kurum

2. Kocaeli - Tahir Büyükakın

3. Eskişehir- Nebi Hatipoğlu

4. Bursa - Ali Nur Aktaş

5. Denizli- Osman Zolan

6. Balıkesir - Yücel Yılmaz

7. Aydın - Mustafa Savaş

8. Samsun - Halit Doğan

9. Erzurum - Mehmet Sekmen

10. Muğla - Aydın Ayaydın

11. Ordu - Mehmet Hilmi Güler

Adayları açıklanan iller şöyle:

1. Giresun - Aytekin Şenlikoğlu

2. Elazığ - Şahin Şerifoğulları

3. Edirne - Belgin İba

4. Düzce - Faruk Özlü

5. Bitlis - Nesrullah Tanğlay

6. Bingöl - Erdal Arıkan

7. Çanakkale - Jülide İskenderoğlu

8. Çankırı - Hüseyin Filiz

9. Kastamonu - Tahsin Babaş

10. Rize - Rahmi Metin

11. Sinop - Yakup Üçüncüoğlu

12. Tokat - Eyüp Eroğlu

13. Yalova - Mustafa Tutuk

14. Isparta - Şükrü Başdeğirmen

15. Artvin - Mehmet Kocatepe

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