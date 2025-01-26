AK Parti'de 18-30 yaş aralığındaki mevcut üye sayısı 1 milyonu aştı

Yarın yapılacak AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde görevini devretmeye hazırlanan İnan, bugüne kadar partinin gençlik kolları bünyesinde yürüttükleri çalışmalarla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

AK Parti'nin 2001'de "milletin partisi" olarak kurulduğunu ve bu süreçte Türkiye'de pek çok değişimin öncüsü olduğunu vurgulayan İnan, AK Parti Gençlik Kolları'nın da gençlerin siyasete katılımını sağlamada devrim niteliğinde çalışmalar yaptığını dile getirdi.

- "TBMM'DEKİ EN GENÇ 5 MİLLETVEKİLİNİN 4'Ü AK PARTİ'DEN"

İnan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu devrimin en büyük lideri. AK Parti iktidara gelmeden önce seçilme yaşı 30'du. Bunu önce 25'e ardından da 18'e düşüren iktidar biziz." ifadesini kullandı.

Bu yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) en genç 5 milletvekilinden 4'ünün AK Parti grubundan olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere verdiği değere dikkati çeken İnan, AK Parti harici partilerdeki birçok siyasetçinin gençlerin yalnızca enerjisinden faydalandığını söyledi.

- "GENÇLERİ SİYASETİN İLK 11'İNDE DEĞERLENDİRDİ"

İnan, "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, AK Parti ile gençleri siyasetin ilk 11'inde değerlendirdi ve siyasetin öznesi yaptı. Tabii bu kolay olmadı. Karşısında bu devrime, bu gençlik devrimine karşı duran ciddi tabular da vardı." şeklinde konuştu.

16 Nisan 2017'de gerçekleştirilen referandumda milletvekili seçilme yaşının 25'ten 18'e indirildiğini, o dönem CHP'nin bu düzenlemeye karşı çıktığını anlatan İnan, 2023'teki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimi'nde de "Z kuşağı" tartışmaları üzerinden gençlerin ayrıştırılmaya çalışıldığını vurguladı.

İnan, "Seçim kampanyası döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlerle en güçlü bir araya gelişlerini yine AK Parti Gençlik Buluşmaları sağladı. 2021 yılından itibaren bu zamana kadar yaklaşık 50 gençlik buluşmasını AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca Sayın Cumhurbaşkanımızla gerçekleştirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz." dedi.

- 1 MİLYONU AŞKIN ÜYE

İnan, gençlerin 14 ve 28 Mayıs 2023'te AK Parti'ye en güçlü desteği verdiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan teveccühlerinin araştırmalar, anketler ve sonuçlarla net bir şekilde görüldüğünü belirtti.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı görevini 15 Mart 2021'de devraldığını hatırlatan İnan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiği her ilde gençlerle bir araya getirdiklerini ve bunun kendi dönemlerinin en belirgin çalışmalarından biri olduğunu dile getirdi.

AK Parti Gençlik Kolları haricinde 81 ilde ve 900'ü aşkın ilçede Gençlik Kolları Kongresi yapabilen başka bir gençlik hareketinin bulunmadığını vurgulayan İnan, Gençlik Kolları üyelerinden 30 yaşını dolduranların ana kademe üyesi olduğunu anımsattı.

İnan, "Son 4 senede 700 bin genci AK Parti Gençlik Kollarımıza kazandırdık. 1 milyonu aşkın 18-30 yaş arası üyemiz mevcut. Bugün AK Parti'nin 12 milyona yakın üyesi var. Bunların birçoğu AK Parti Gençlik Kolları'ndan mezun ettiğimiz arkadaşlar." diye konuştu.

- "HİÇBİR ZAMAN GENÇLERE BİZİM GÖZÜMÜZDEN BAKMAZLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile oldukları her anı gelecek nesillere anlatmayı bir ödev bildiklerini aktaran İnan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın parlamentoda gençlerin temsiliyetinde ortaya koyduğu kararlılığı unutamıyorum. O zaman birileri, 'Biz gençlerin demokrat amcasıyız, gençleri biz temsil ediyoruz' diyorlardı. Cumhurbaşkanımız bana 'Merak etme Eyyüp, onlar hiçbir zaman gençlere bizim gözümüzden bakmazlar. Hiçbir zaman bizim gözümüzden onlara verdiğimiz değerle bakmazlar.' demişti."

- "CUMHURBAŞKANIMIZ SİYASETİN USTASI"

İnan, 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı gibi Millet İttifakı'nın da gençlere yer açmasını beklediğini ama 30 yaş altı bir milletvekilinin bu ittifaktan parlamentoya taşınmadığını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki öngörüsünün haklı çıktığını vurguladı.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti ile büyük kazanımlar elde ettiğine dikkati çeken İnan, yarın "Gençliğinle Türkiye'ye yön ver" sloganıyla düzenlenecek AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nin ardından, gençlerin Türkiye'nin ilerleyişini devam ettireceğine inandığını söyledi.

Kongrede görevini devredeceğini ifade eden İnan, "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti öncülüğünde her türlü antidemokratik süreçlerden Türkiye'nin arındığı, önümüzdeki 20 sene içerisinde Türkiye'nin daha fazla geliştiği ve ilerlediği, muasır medeniyet seviyesine her alanda ulaştığı bir dönemin, gençlerin omuzlarında yükseleceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İnan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı görevini devretmesinin ardından gerçekleştireceği çalışmalara ilişkin, "Her zaman AK Parti Gençlik Kolları'nın emrinde, bu güzel ocağa hizmet edecek bir genç olarak yeni görev alacak olan arkadaşlarımıza destek olacağız. İzmir milletvekiliyim, şehrimizi çok seviyoruz. Orada yapacağımız daha güçlü hizmetler var. Şehrimizin her sokağında gençliğimizin enerjisiyle çalışacağız." dedi.

