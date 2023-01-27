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AK Parti'de aday trafiği başlıyor

AK Parti, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimler için milletvekili aday adaylığı konusunda mesaiye başlıyor.

IHA27 Ocak 2023 Cuma 10:59 - Güncelleme:
AK Parti'de aday trafiği başlıyor
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AK Parti yönetimi, milletvekili aday adaylığı sürecine ilişkin taslak bir takvim oluşturdu. Bu çerçevede, mart ayının ortasına kadar aday adaylığı başvurularının tamamlanması, 18 Mart'tan sonra ise aday adayları ile ilgili dijital ortamda teşkilatlar nezdinde temayül yoklaması yapılması planlanıyor. Adaylar için komisyonlar, 20 Mart'tan sonra kurulacak. Çalışmalar kısa sürede bitirilecek. Partinin aday adayları ile ilgili ilk elemenin yapılacağı alt komisyon çalışmalarının ise 27 Mart'a kadar bitirilmesi beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki aday tespitine ilişkin üst komisyonun ise 8 Nisan'a kadar çalışmalarını tamamlayacağı belirtiliyor.

AK Parti'nin taslak seçim takvimine göre, 8 Nisan itibarıyla milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilecek.

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