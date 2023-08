AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, CHP'li yönetim elinde İBB'nin 4 yılını değerlendirmek amacıyla basın toplantısı düzenledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin "İstanbul'un Kaybolan Yılları" programı açıklamasından satır başları şöyle:

"İMAMOĞLU'NUN GÜNDEMİNDE İSTANBUL YOK İSTANBUL'UN DA GELECEĞİNDE İMAMOĞLU OLMAYACAK"

CHP'li İBB'nin 4 yıllık süreçte tabiri caizse vize sınavlarında düşük not aldığını, final sınavlarında ise daha da başarısız olacağını vurgulayan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, "İstanbul'a hiçbir kalıcı eser bırakamayan, guguk kuşu siyaseti ile rahmetli Kadir ağabey döneminde yapılan yatırımları sanki kendi yapmış gibi algı belediyeciliği yapan CHP'li İBB yönetiminin ne söyleyecek sözü nede iş yapacak vakti kalmıştır. Bizler Sayın İmamoğlu'nun tarz-ı siyasetini iki temel başlık altında toplayabiliriz. Bütün önemli demeçlerini inceleyiniz, katıldığı tv programlarında yaptığı açıklamalara dikkat ediniz karşınıza iki söylem ve eylem tarız çıkacaktır. Birincisi; Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Hayaline Dair Çalışmalar yani "İHTİRAS DÖNEMİ" İkincisi: CHP Genel Başkanlığı Adaylığına Dair Çalışmalar yani "HEVA VE HEVES DÖNEMİ". Ne yazık ki bu dönemler içerisinde İstanbul'a dair hiçbir şey yok. İstanbul Sayın İmamoğlu'nun hayalinde de gündeminde de yok. Buradan üzerine basana basa ifade ediyorum. Herkes bilsin ve duysun ki İstanbul'un geleceğinde de İmamoğlu olmayacaktır." dedi.

İstanbul'un Kaybolan Yılları

İmamoğlu'nun daha yüksek makam ve mevki hevesiyle İstanbul'u ihmal ettiğini belirten Kabaktepe, "İBB Başkanı olduğu günden beri yaptığı her konuşmada ülke sathında mesajlar verme derdine düşen, polemik ve gündem oluşturma adına hakarete varan ifadelerle başkalarına sataşmayı alışkanlık haline getiren İmamoğlu böyle yaparak popülaritesini artacağına ve cumhurbaşkanı adayı olabileceğine kendisini inandırmıştır. Gelin görün ki türlü türlü Ali Cengiz Oyunları sahneye konulsa da İmamoğlu bir türlü potaya girememiş en son çare göstermelik bir Başkan yardımcılığı vaadi ile mensup olduğu partisi tarafından devre dışı bırakılmıştır. Esasında bu kısımlar bizleri çok ilgilendirmiyor ancak bu ihtiras, bu Ali Cengiz Oyunları, bu algı ve manipülasyon siyaseti İstanbul'umuzun tam tamına 4 yılına mal olmuştur. İşte 4 yıl süren bu ilk devre sukut-i hayal ile sonuçlanan ve İstanbul'un yıllarının kaybolmasına neden olan "İHTİRAS" dönemidir. Zira cumhurbaşkanı adayı olması dahi hayal olan bir siyasi profil yıllarca cumhurbaşkanı adayı olup seçileceğim hayali yüzünden İstanbul'un sorunları ile ilgilenmemiş ne yazık ki İHTİRASIN kurbanı olmuştur." ifadelerini kullandı.

"ESER VE HİZMET SİYASETİ, TEMEL ATMAMA TÖRENİ YAPMAK DEĞİLDİR"

AK Parti siyasetinin temel misyonunun eser ve hizmet siyaseti olduğunu ifade eden Kabaktepe, "Eser ve hizmet siyaseti; Levazım tünelini kapatmak değil yeni tüneller açarak İstanbul trafiğine nefes aldırmaktır, yılları aşkın süredir asılan metro inşaatı reklamlarını her ay yenilemek değil metro inşaatlarını bitirmektir, musluk açılışını büyük bir açılış gibi milletin önüne koymak değil yüz yıllık planlarla İstanbullun sorunlarını çözmektir, çalışmayan halk ekmek fabrikasını sahte bir açılışla çalışıyor gibi göstermek değil milletin derdine ve sıkıntısına ortak olmak demektir, temel atmama töreni yapıp kendini komik duruma düşürmek değil her fırsatta yeni temeller atabilme ve iş bitirme gayreti demektir. Eser ve hizmet siyaseti bir zihniyet meselesidir. Eser ve hizmet siyaseti bir karakter meseledir. Bu yüzden sözlerimin başında ifade ettim. Eser ve hizmet siyaseti her kişinin değil er kişinin meseledir. CHP'nin belediyecilik anlayışı ile AK Partimizin belediyecilik anlayışı arasında ki fark tam olarak bu idrak ve kavrayış farkıdır." dedi.

"İMAMOĞLU TATİL HAZIRLIKLARINA BAŞLASIN"

Göreve geldiği günden bugüne tatil keyfiyle gündeme gelen İmamoğlu'na manalı bir gönderme yapan Kabaktepe şunları söyledi;

"İstanbul'un sadece metrolarda bulunan yürüyen merdivenleri yürümez halde değildir. İstanbul'un bütün olarak ulaşımı yürümez hale gelmiş ve İstanbul adeta durmanın eşiğine gelmiştir. İstanbullular; aksayan ulaşımdan, sinek istilalarından, partizanca yönetimden, mukaddesat düşmanlığından, İstanbul kültürüne aykırı tavır ve davranışlardan yorulmuştur. Ne yazık ki durum hiç iç açıcı değil kaybolan koca 4 yılın telafisine hemen geçmemiz gerekiyor. İşte burası umudumuz arttığı alan. Zira bu misafir başkan artık gidiyor. Zihniyeti ile birlikte gidiyor. Bu başkan artık son günlerini sayıyor. Kendisine tavsiyemiz ihtirasını heva ve heveslerini bir bavula doldurup yolculuk hazırlıklarına başlamasıdır."

"YENİDEN İSTANBUL"

İstanbul'un 2024'te ehil kadrolara kavuşması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Kabaktepe, "İstanbul'un yeniden "ehil ellere" kavuşma vakti geldiğinde yapacağımız şey kaosa dönüşen İstanbul'u yeniden yaşayabilir ve yaşanabilir hale getirmek olacaktır. İstanbul'un AK Kadrolara kavuşma vakti geldiğinde İstanbul Yeniden, Yeniden İstanbul olacak. İşte bu yüzden emin ve kararlı şekilde yeniden İstanbul diyor ve gelişimizi şimdiden muştuluyoruz. Bu uğurda gece gündüz çalışıyoruz." şeklinde konuştu.