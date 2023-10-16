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AK Parti'de genel merkez kurullarının başkanları belli oldu

AK Parti'de, Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Mehmet Sarı, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Başkanı İffet Polat, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu oldu.

AA16 Ekim 2023 Pazartesi 13:46 - Güncelleme:
AK Parti'de genel merkez kurullarının başkanları belli oldu
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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin ardından genel merkez kurullarının ilk toplantılarını bugün yaptığını belirtti.

Toplantıların sonucunda, Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığına Mehmet Sarı, Merkez Disiplin Kurulu Başkan Yardımcılığına Mehmet Altay, Merkez Disiplin Kurulu Sekreterliğine Saliha Dönmez, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığına İffet Polat, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanlığına İsmail Cenk Dilberoğlu'nun seçildiğini bildiren Şahin, "Başkanlarımızı ve yönetimlerini tebrik ediyor, kurullarımıza hayırlı ve başarılı çalışmalar diliyorum." ifadesini kullandı.

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