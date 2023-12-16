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AK Parti'de ilk adayların açıklanacağı tarih belli oldu

Yerel seçim için aday belirleme çalışmalarında sona yaklaşan AK Parti'nin, ilk adayları 27 Aralık'ta AK Parti TBMM Grubu'nda açıklaması bekleniyor.

Yeni Şafak16 Aralık 2023 Cumartesi 08:57 - Güncelleme:
AK Parti'de ilk adayların açıklanacağı tarih belli oldu
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AK Parti'de, yerel seçim için belediye başkan adaylarını belirleyecek Aday Tespit Komisyonu geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında çalıştı. İlk belediye başkan adayları yılbaşından önce açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Aralık'ta AK Parti TBMM Grubu'nda ilk adayların elini havaya kaldıracak.

Aday belirlemede temayül yoklaması, anketler ve geçmiş seçim sonuçlarını bir arada ele alan komisyon, bu çerçevede AK Parti Teşkilat Başkanlığı ve ilgili ilin milletvekilinin görüşlerini de değerlendiriyor. Komisyon, partinin tüm belediye başkan adaylarının belirlenerek ilan edilmesi sürecine kadar çalışmalarına devam edecek.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2024 yerel seçimler öncesinde, AK Parti ilk belediye başkan adaylarını yılbaşından önce açıklayacak. Yeni Şafak'ın haberine göre, Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile 27 Aralık'ta Meclis AK Parti Grubu'nda ilk grup adayın tanıtımı planlanıyor. Asıl kapsamlı tanıtım ise ocakta yapılacak.

Aday tespit komisyonu ile geçtiğimiz hafta Ankara, Adana ve İzmir adayları üzerinde çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın da İstanbul'un 3 bölgesinden kanaat ve temayülleri alacak.

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