AK Parti'de İstanbul coşkusu! Başkan Erdoğan stadyumda 10 binlere hitap edecek

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programına katılacak vatandaşlar, NEF Stadyumu'na gelmeye başladı.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı programa otobüs ve metro gibi ulaşım imkanlarını kullanarak ulaştı.

Burada kurulan güvenlik noktalarından geçen çok sayıda partili, programın başlangıç saati olan 17.00'den önce yerlerini aldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca günler öncesinden hazırlıkları tamamlanan program için stadyuma, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portrelerinin yanı sıra Türk bayrakları asıldı.

Stadın belirli yerlerine "Öyle Bir Kazanacağız Ki Kimse Kaybetmeyecek", "İrade Sende, Sandık Güvende", "İstanbul Hazır, Türkiye Yüzyılı Başlıyor", "Sandık Sandık, Mahalle Mahalle Büyüyor", "Güçlü Lider, Büyük Türkiye", "Hep Aynı Aşkla Liderinin Yanında" yazılı pankartların asıldığı görüldü.

Programı takip edecek yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu için stat içinde çalışma ve canlı yayın alanları oluşturuldu.

- Program

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının "2023 seçimlerinin başlangıç adımını İstanbul'da atacağız" anlayışıyla düzenlediği programda, seçimlerle birlikte onu takip eden "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun da yol haritası paylaşılacak.

Programın sloganı "Birlik-İrade-Zafer (BİZ)" olarak belirlenirken, sandık yönetim kurulları ve sandık kurulu üyeleri de etkinliğe katılıyor.

"36 BİN SANDIKTA YAKLAŞIK 100 BİN KİŞİYLE AK PARTİ ÇALIŞACAK"



24 TV'nin özel yayına konuk olan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halime Kökce, "Sandık bazlı bir çalışmanın startını veriyoruz. Seçimlerde 36 bin sandıkta yaklaşık 100 bin kişiyle AK Parti çalışacak. AK Parti diyor ki; biz kazandığımızda Türkiye kazanacak. Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek. Son 20 yılda Türkiye maddi, manevi pek çok noktada yol kat etti. Türkiye'de 20 yıldır iktidardasınız ve hala seçmen için iyileştirici aktör olarak siz görülüyorsunuz. AK Parti bir ideoloji partisi değil. AK Parti bir mezhep partisi değil. AK Parti bütün Türkiye'nin partisi." dedi.