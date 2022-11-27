AK Parti'de İstanbul coşkusu! Halime Kökce: 36 bin sandıkta yaklaşık 100 bin kişiyle AK Parti çalışacak

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca günler öncesinden hazırlıkları tamamlanan program için NEF Stadyumu'na, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portrelerinin yanı sıra Türk bayrakları asıldı.

Stadın belirli yerlerine "Öyle Bir Kazanacağız Ki Kimse Kaybetmeyecek", "İrade Sende, Sandık Güvende", "İstanbul Hazır, Türkiye Yüzyılı Başlıyor", "Sandık Sandık, Mahalle Mahalle Büyüyor", "Güçlü Lider, Büyük Türkiye", "Hep Aynı Aşkla Liderinin Yanında" yazılı pankartların asıldığı görüldü.

Stadyumda yerini alan 24 TV yayına aldığı konuklarla dev coşkuyu yakından takip etti.

"36 BİN SANDIKTA YAKLAŞIK 100 BİN KİŞİYLE AK PARTİ ÇALIŞACAK"



24 TV'nin özel yayına konuk olan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halime Kökce, "Sandık bazlı bir çalışmanın startını veriyoruz. Seçimlerde 36 bin sandıkta yaklaşık 100 bin kişiyle AK Parti çalışacak. AK Parti diyor ki; biz kazandığımızda Türkiye kazanacak. Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek. Son 20 yılda Türkiye maddi, manevi pek çok noktada yol kat etti. Türkiye'de 20 yıldır iktidardasınız ve hala seçmen için iyileştirici aktör olarak siz görülüyorsunuz. AK Parti bir ideoloji partisi değil. AK Parti bir mezhep partisi değil. AK Parti bütün Türkiye'nin partisi." dedi.

"YENİ DÜZENDE EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ TÜRKİYE"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Eski tas eski hamam misali yürütmeye çalıştıkları dünyanın, hiçbir yere gidemeyeceğini hepimiz biliyoruz. Dünyada yeni bir düzen kurma arayışı var. Bu yeni düzende "Türkiye'nin yeri ne olacak?" sorusu önümüzdeki en önemli gündem maddesi olacak. Biz 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne hazırlandık. Gençlerimiz bu seçimlerde dünya gerçeklerini görsünler. Türkiye'nin çıkarlarını önümüzdeki yüzyılda kimin koruması gerektiğini sentezleyip ona göre yönlerini çizmesini rica ediyorum. Dünyanın tüm sektörlerinde söz sahibi bir ülke olmak için birlikte çalışmak zorundayız. Bunun başka türlü bir yolu yok. Artık gelişmiş ülke olarak da dünyaya damgamızı vurup, uluslararası konjonktürde, oyun kuranların masasında başköşede oturmaya namzet bir ülke olmak için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." dedi.

"AK PARTİ TEŞKİLATLARI, SEÇİMDEN SEÇİME ÇALIŞAN TEŞKİLATLAR DEĞİL"



AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, "AK Parti teşkilatları, seçimden seçime çalışan teşkilatlar değil. Bizim genel başkanımız da diğer genel başkanlar gibi değil. Karamsarlıktan başka hiçbir şey vadetmeyenlere gündemimizi teslim etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.