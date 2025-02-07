İSTANBUL 5°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2025 Cuma / 9 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,991
  • EURO
    37,4281
  • ALTIN
    3313.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti'de İstanbul İl Kongresi heyecanı! Gözler Başkan Erdoğan'ın vereceği mesajlara çevrildi
Güncel

AK Parti'de İstanbul İl Kongresi heyecanı! Gözler Başkan Erdoğan'ın vereceği mesajlara çevrildi

Türkiye genelinde devam eden AK Parti il kongrelerinin bugünkü durağı İstanbul olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla bugün gerçekleştirilecek AK Parti İstanbul İl Kongresinde 600 delegenin oy kullanması planlanırken, organizasyona yaklaşık 10 bin kişinin katılması bekleniyor. Kongrede ayrıca il teşkilatının yeni yönetimi belirlenecek.

HABER MERKEZİ 7 Şubat 2025 Cuma 10:06 - Güncelleme:
AK Parti'de İstanbul İl Kongresi heyecanı! Gözler Başkan Erdoğan'ın vereceği mesajlara çevrildi
ABONE OL

AK Parti'de il kongreleri süreci devam ediyor. İstanbul'da önce 39 ilçede AK Parti ilçe başkanları ve yönetimleri belirlendi. Şimdi gözler AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'ne çevrildi. Kongre, Zeytinburnu'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 15.00'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kongreye katılacak.

KABAKTEPE GÖREVİ ÖZDEMİR'E DEVREDECEK

Kongrede, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin görevi Abdullah Özdemir'e devretmesi bekleniyor.

KABAKTEPE, TÜM İSTANBULLULARI KONGREYE DAVET ETTİ

Abdullah Özdemir de yeni dönemde var olan çalışmaların üzerine yeni nitelikli çalışmalar katarak davaya sahip çıkacaklarını belirtti. Özdemir, Osman Nuri Kabaktepe'ye teşekkür etti.

10 BİN KİŞİNİN KATILMASI BEKLENİYOR

AK Parti İstanbul İl Kongresi'ne 10 bin kişinin katılması bekleniyor. Kongrede 600 delege oy kullanacak.

AK Parti İstanbul için büyük gün yarın

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.