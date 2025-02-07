AK Parti'de İstanbul İl Kongresi heyecanı! Gözler Başkan Erdoğan'ın vereceği mesajlara çevrildi

AK Parti'de il kongreleri süreci devam ediyor. İstanbul'da önce 39 ilçede AK Parti ilçe başkanları ve yönetimleri belirlendi. Şimdi gözler AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'ne çevrildi. Kongre, Zeytinburnu'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 15.00'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kongreye katılacak.

KABAKTEPE GÖREVİ ÖZDEMİR'E DEVREDECEK

Kongrede, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin görevi Abdullah Özdemir'e devretmesi bekleniyor.

KABAKTEPE, TÜM İSTANBULLULARI KONGREYE DAVET ETTİ

Abdullah Özdemir de yeni dönemde var olan çalışmaların üzerine yeni nitelikli çalışmalar katarak davaya sahip çıkacaklarını belirtti. Özdemir, Osman Nuri Kabaktepe'ye teşekkür etti.

10 BİN KİŞİNİN KATILMASI BEKLENİYOR

AK Parti İstanbul İl Kongresi'ne 10 bin kişinin katılması bekleniyor. Kongrede 600 delege oy kullanacak.

AK Parti İstanbul için büyük gün yarın