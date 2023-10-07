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AK Parti'de kongre heyecanı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasette öncü olacak kurmay kadroyu belirleyeceğiz

Partisinin 4. Olağanüstü Kongresi'ne katılmak üzere geldiği Ankara Spor Salonu önünde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 'Bugün Türkiye Yüzyılı için istisnai bir gün. Siyasette öncü olacak kurmay kadroyu belirleyeceğiz.' dedi.

7 Ekim 2023 Cumartesi 11:09 - Güncelleme:
AK Parti'de kongre heyecanı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasette öncü olacak kurmay kadroyu belirleyeceğiz
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin 4. Olağanüstü Kongresi'ne katılmak üzere geldiği Ankara Spor Salonu önünde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Bugün Türkiye Yüzyılı için istisnai bir gün. Yeni bir döneme yepyeni bir heyecanla merhaba diyeceğiz.

* Türkiye Yüzyılı'nın öncüsü olacak kadroyu bugün delegelerin oylarıyla belirleyeceğiz.

* Bakın burada sandalyeler havada uçuşmuyor. Birileri gibi değil, kardeşlikle yapıyoruz.

* Yeni yüzlerle partimizi daha da güçlendireceğiz. Her bir kongremizden güçlenerek çıktık.

* Sandıkta 17 zafere imza attık. Durmak yok.

* Geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğiz. Kongremizin hayırlara vesile olmasını dilerim.

* 14-28 Mayıs seçimlerini büyük bir zaferle başardık. 17. seçim zaferimize imza atmış olduk. Durmak yok yola devam!

* İhanet edenler oldu, onlar yoluna biz yolumuza. Milli iradeye gölge düşürmedik.

* Bu dava ülkeye ve millete hizmet davasıdır.

* 6'lı masa dediler. 16'lı masa dediler, 116'lı masa dediler, ne oldu? Şimdi o masadan parlamentoda kimse var mı? Başkanlarının parlamentoda olmadığı 6'lı masa.

* Terör örgütlerini kullanarak bizi köşeye sıkıştırmaya çalışanlara boyun eğmiyoruz. Türkiye'nin güvenliği neyi gerektiriyorsa onu yapmaktan geri durmuyoruz.

* Terör örgütleriyle iş tutanlara rağmen milli iradeye gölge düşürmedik.

* Türkiye'yi hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız. Bizi yıldırmak isteyenlere aldırmıyoruz. Aba altından sopa gösterenlere prim vermiyoruz.

* Kalbine girmediğimiz tek bir insan bırakmayacağız. 31 Mart yerel seçimlerine hazırlanacağız.

* 14-28 Mayıs seçimlerini AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hamdolsun büyük bir zaferle başardık. Böylece 22 yıllık tarihimizde 17. seçim zaferimize imza atmış olduk.

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