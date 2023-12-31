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AK Parti'de seçim beyannamesinin son şekli veriliyor! 3 strateji belirlendi

AK Parti yerel seçim beyannamesini, 'Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik' adıyla hazırlıyor.

AA31 Aralık 2023 Pazar 11:17 - Güncelleme:
AK Parti'de seçim beyannamesinin son şekli veriliyor! 3 strateji belirlendi
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Alınan bilgiye göre, AK Parti'de, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine yönelik kampanya çalışmaları kapsamında seçim beyannamesine de son şekli veriliyor.

Seçim kampanyasını, "AK Parti yönetimindeki belediyeler", "AK Parti'de olmayan belediyeler" ve "depremden en çok etkilenen iller" olmak üzere 3 temel ayak üzerine inşa eden parti, her temel için farklı strateji ve propaganda araçları üzerinde çalışıyor.

- "DEPREM VE AFETLERE KARŞI DİRENÇLİ ŞEHİRLER" VURGUSU

Seçim beyannamesinin çalışmalarına da ağırlık veren AK Parti, beyannamenin adını "Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik" olarak belirledi.

Şehirlerin deprem ve afetlere karşı dirençli hale getirilmesine yönelik stratejilere geniş yer verilecek beyannamede, binaların sağlam zeminlerde inşa edilmesinden kentsel dönüşümün hızlandırılmasına, kentsel taşkınların önüne geçilmesinden binaların risk analizlerine kadar birçok başlık bulunuyor.

Beyannamenin, aday tanıtım toplantısıyla aynı gün kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

  • AK Parti
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  • Türkiye yüzyılı

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