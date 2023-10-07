AK Parti'de tarihi gün: 300 yabancı davetli katıldı

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelka Sviyanoviç ve Özbekistan Devleti Ali Meclis Başkanı Nuriddin İsmoilov da iştirak etti.

Kongrede Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Çin, Ekvador Ginesi, Fas, Filistin, Gambiya, Gürcistan, Irak, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kosova, Kuzey Makedonya, Libya, Macaristan, Maldivler, Moğolistan, Pakistan, Rusya, Sırbistan ve Türkmenistan'dan 200 siyasi parti temsilcileri yer aldı.

Ankara'da görev alan büyükelçilerin de katıldı kongrede Almanya, ABD, Belçika, İngiltere ve KKTC AK Parti yurt dışı temsilcileri ile Uluslararası Demokratlar Birliği temsilcileri de de katıldı.

- 10 SİYASİ PARTİNİN TEMSİLCİLERİ KATILDI

Kongreye davet edilen siyasi partilerin temsilcileri, salonda bulunan özel bölümden kongreyi takip etti.

Kongreye, Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Narlı ve Ankara İl Başkanı Hakan Ural, Büyük Birlik Partisi Genel Sekreteri Üzeyir Tunç ile Genel Başkan Yardımcıları Tevfik Eren ve Dilek Keskin, CHP Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Genç Osman Killik, Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcıları Hasan Erçelebi ile Ejder Onursal, Hür Dava Partisi Genel Sekreteri Şehzade Demir ile Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Sedat Aksakallı ile Burak Akburak, MHP Genel Başkan Yardımcıları Filiz Kılıç ve İsmail Özdemir, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı ile Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları Doğan Bekin, Mehmet Fatih Uğurlu ile Cengiz Zor katıldı.