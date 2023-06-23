AK Parti'de yerel seçim için özel çalışma! 81 ilde yapılacak

17 Eylül'de kongreye gitmesi beklenen AK Parti'nin ikinci önceliği yerel seçimler oldu. AK Parti, Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimler için sahanın nabzını tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşa bizzat ulaşarak seçmen memnuniyeti çalışması başlatıldı. Ankara ve İstanbul'dan başlayan ve 4 faktörün altında yatan 50'den fazla parametrenin yer aldığı kilit sorular vatandaşa soruluyor.

AK Parti, kendisine oy vermeyen vatandaşın oy vermeme sebebini siyasi MR çekerek analiz ediyor.

Analiz sonuçlarının bayramdan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a strateji toplantısında rapor olarak sunulması bekleniyor. Ankara ve İstanbul ile başlayan özel çalışma Edirne'den Kars'a tüm yurtta yapılacak.

SEÇMEN DAVRANIŞLARININ 4 BOYUTLU FİLMİ

AK Parti, bu araştırmasını İstanbul'da 20 bin seçmen üzerinde yapacak. İstanbul'un farklı bölgelerinde belirlenen 20 bin seçmenin tek tek kapısı çalınacak.

Sabah'ın haberine göre, Bunların yanı sıra, AK Parti ayrıca, bir rekor kırarak ilk kez bu kadar geniş çaplı bir araştırma gerçekleştirmiş olacak.

Parti kurmayları, "Vatandaş ne istiyor, ne istemiyorsa bakacağız" dedi. Öncelikle Ankara ve İstanbul özelinde başlatılan çalışma bayramdan sonra Türkiye geneline yayılacak.

Vatandaşlara bizzat ulaşarak 14-28 Mayıs seçimlerinde tercihini neden başka partilerden yana kullandığının sebepleri araştırılıyor.

SEÇMENE KRİTİK SORULAR

Seçmenin oy vermesini etkileyen siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik bir araştırma. Faktörlerin altında yatan nedenler analiz edilecek.

Çalışmada seçmene, " Oyunuzu ve gönlünüzü kazanmak için ne yapmamızı istiyorsunuz? Oyunuzu nerden AK Parti'ye vermediniz? Eksik bulduğunuz nedir?

ANALİZ SONUÇ RAPORU SUNULACAK

Ankara ve İstanbul'da oy tercihini başka partiden yana kullanan seçmenin analiz sonucu bayram sonunda Başkan Erdoğan'a rapor olarak sunulacak.

Daha önce AK Parti'ye oy vermiş miydiniz? Yerel seçimlerde AK Parti'ye oy vermek için neyi görmek ister, neyin olmasını beklersiniz?" gibi sorular yöneltiliyor.

Strateji toplantısında sunulması beklenen analiz sonuçlarının MYK ve MKYK toplantılarında da sunulması planlanıyor.