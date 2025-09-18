AK Parti'den 18 ülkeyle siyasi işbirliği hamlesi

AK Parti, Dış İlişkiler Başkanlığının koordinasyonunda aralarında Rusya, Çin, Azerbaycan, Güney Afrika ve Küba'nın da bulunduğu 18 ülkeden 18 siyasi partiyle hem ikili ilişkileri geliştirmek hem de bölgesel ve küresel meselelerde ortak akıl oluşturmak için işbirliği mutabakatı imzaladı.

AK Parti, son dönemde, Kazakistan'ın Amanat Partisi, Moldova'nın Sosyalist Partisi, Moğolistan'ın Halk Partisi, Rusya'nın Birleşik Rusya Partisi, Ekvador Ginesi'nin Demokratik Partisi, Güney Afrika'nın Ulusal Kongresi, Azerbaycan'ın Yeni Azerbaycan Partisi, Küba'nın Komünist Partisi, KKTC'nin Ulusal Birlik Partisi, Ruanda'nın Ruanda Vatansever Çevresi, Kosova'nın Demokratik Türk Partisi, Kamboçya'nın Halk Partisi, Çin'in Komünist Partisi, Somali'nin Barış ve İstikrar İçin Birlik Partisi, Etiyopya'nın Refah Partisi, Cibuti'nin İlerleme İçin Halkın Partisi, Özbekistan'ın Liberal Demokrat Partisi ve Sırbistan'ın Adalet ve Uzlaşı Partisi ile mutabakatlara imza attı.

AK Parti'nin önümüzdeki dönemde, Venezuela, Endonezya, Vietnam, Avustralya, Irak, Japonya Gambiya, Malezya, Macaristan, Tayland, Bulgaristan, Güney Kore, Meksika ve Tanzanya'dan siyasi partilerle de mutabakat zaptına imza atması bekleniyor.

Mutabakatlar, ikili ilişkileri geliştirme ve çeşitli alanlardaki işbirliğini güçlendirme temasıyla, bağımsızlık, karşılıklı eşitlik ve saygı ile birbirlerinin iç işlerine karışmama ilkeleri temelinde, ortak zemini genişletme ve karşılıklı öğrenme ruhu içinde imzalanıyor.

- "ORTAK BİR AKILLA HAREKET ETMESİ GEREKİYOR"

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti'yle birlikte Türk dış politikasında kavramsal ve kuramsal bir değişikliğin varlığını hep beraber gözlemleyebilme imkanına sahip olduklarını belirtti.

Yurt dışındaki siyasi partilerle imzaladıkları mutabakatların amacının, sadece iki ülke ve iki siyasi parti arasındaki ilişkileri geliştirmek değil aynı zamanda küresel gelişmeleri takip ederek bu anlamda yapılacak çalışmalara çok katmanlı ve eksenli katkı sunmak olduğunu vurgulayan Sırakaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem ülkelerin hem de siyasi partilerin kendi içerisine kapanma imkanının olmadığı globalleşmiş bir düzlemde yaşıyoruz. Baktığınız zaman dünya yeni meydan okumalarla karşı karşıya. Küresel anlamda savaşların, vekalet savaşlarının, terörün arttığı, iklim değişikliğiyle yeni meydan okumaların meydana geldiği, göç sorununun ülkeleri tehdit ettiği bir ortamda ortak vicdan, vizyon ve akılla hareket edilmesi bir realite haline geldi. Böyle bir ortamda iktidar partilerinin, hükümetlerin ve parlamentoların da ortak bir akılla hareket etmesi gerekiyor."

- "İNSAN ODAKLI, MERHAMET VE ADALET EKSENLİ, VİCDAN MERKEZLİ"

Sırakaya, Türkiye'nin özellikle son yıllarda diplomasi alanında büyük bir atılım gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Türkiye'nin sadece bölgesel istikrar, refahın ve barışın değil aynı zamanda küresel barışın korunması noktasında da büyük bir rol ve sorumluluk üstlendiğine dikkati çeken Sırakaya, şunları söyledi:

"Bu noktada da AK Parti olarak bizim üzerimize düşen belirgin bir görevin olduğu kanaatindeyiz. Bu çerçevede ikili ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Hükümet düzeyinde yapılacak çalışmaların altyapısını oluşturabilmek ve bunlara zemin hazırlayabilme noktasında da sorumluluk üstleniyoruz. Bu bağlamda son olarak Sırbistan'ın Adalet ve Uzlaşı Partisi yetkilileriyle 18. mutabakat zaptımızı imzalamış olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, insan odaklı, merhamet ve adalet eksenli, vicdan merkezli anlayışımızı devam ettirmekte kararlıyız."

- "ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TEMASLARIMIZ DEVAM EDECEK"

Zafer Sırakaya, imzalanan mutabakatların sadece bir kıtayı, bölgeyi değil dünyanın genelini kapsayacak şekilde planlandığını belirtti.

Mutabakat zabıtlarının siyasi partilerin sadece ana kademeleri için olmadığını, kadın ve gençlik kollarının da birbiriyle olan ilişkilerini şekillendirmeyi hedeflediğini anlatan Sırakaya, şunları kaydetti:

"Son 2 yılda yaklaşık 13 mutabakat zaptı imzaladık. Önümüzdeki günlerde bu temaslarımız devam edecek. Irak, Vietnam, Güney Kore, Japonya ve Endonezya ile görüşmelerimiz devam ediyor. Yapacağımız ikili görüşmeleri belli noktaya getirdikten sonra o ülkelerle de mutabakat imzalamayı öngörüyoruz."