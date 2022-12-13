AK Parti'den 20 yılda asırlık hizmet!

AK Parti iktidarının ulaştırma ve altyapı çalışmaları, devrim niteliğindeki projelerle vatandaşların kullanımına sunuldu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından yapılan videolu paylaşımda, Türkiye'nin 81 ilini kapsayan ulaştırma ve altyapı çalışmalarının istatistiklerine yer verildi.

AK Parti iktidarının ortaya koyduğu eserlere ilişkin istatistiklerin yer verildiği video paylaşan AK Partili Kabaktepe, paylaşımında "Ulaşımda asırlık hizmetler" notunu düştü.

Yapılan ulaştırma ve altyapı çalışmaları kapsamında, 2002 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğu, 2022 yılına gelindiğinde 28 bin 700 kilometre olarak hesaplandı.

2002 yılında bin 714 kilometre olan otoyol uzunluğu, 2022 yılında 3 bin 532 kilometre oldu.

Karayolu tüneli sayısı 83'ten 468'e çıktı.

Toplam karayolu tüneli uzunluğu 50 kilometreden 661 kilometreye yükseldi.

2002 yılında 311 kilometre olan köprü ve viyadük uzunluğu, 2022 yılında 729 kilometreye ulaştı.