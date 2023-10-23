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  • AK Parti'den ''Büyük Filistin Mitingi''... Başkan Erdoğan da katılacak
Güncel

AK Parti'den ''Büyük Filistin Mitingi''... Başkan Erdoğan da katılacak

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 28 Ekim Cumartesi günü 'Büyük Filistin Mitingi' gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamlarına karşı Filistin'e destek amacıyla gerçekleştirilecek büyük mitinge Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

AA23 Ekim 2023 Pazartesi 13:23 - Güncelleme:
AK Parti'den ''Büyük Filistin Mitingi''... Başkan Erdoğan da katılacak
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından 28 Ekim Cumartesi günü Atatürk Havalimanı'nda "Büyük Filistin Mitingi" düzenlenecek.

İl Başkanlığından yapılan açıklamada, mitingin, "İsrail vahşetine dikkat çekmek, özgür Filistin davasına destek olmak" amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın katılımlarının beklendiği bildirildi.

Medya, spor, sanat, iş dünyası ve Filistin diasporasından çok sayıda ismin katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek mitingin ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına açık olacağı aktarılan açıklamada, mitinge İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından milyonlarca vatandaşın katılımının da beklendiği kaydedildi.

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