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AK Parti'den ''Büyük Filistin Mitingi''... Başkan Erdoğan'ın da katılması bekleniyor

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 28 Ekim Cumartesi günü 'Büyük Filistin Mitingi' gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İsrail Gazze'ye yönelik katliamlarına karşı Filistin'e destek amacıyla gerçekleştirilecek büyük mitinge Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı bekleniyor.

İHA23 Ekim 2023 Pazartesi 13:23 - Güncelleme:
AK Parti'den ''Büyük Filistin Mitingi''... Başkan Erdoğan'ın da katılması bekleniyor
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın, İsrail vahşetine dikkat çekmek ve Özgür Filistin davasına destek olmak amacıyla 28 Ekim Cumartesi günü gerçekleştireceği büyük Filistin Mitingi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcı ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın da katılmaları bekleniyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 28 Ekim Cumartesi günü Yeşilköy'de "Büyük Filistin Mitingi" düzenleyecek.

İsrail'in saldırılarına dikkat çekmek ve Filistin'e destek olmak için gerçekleştirilecek mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Büyük Filistin Mitingi'ne ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın da katılmaları bekleniyor.

Medya, spor, sanat, iş dünyası, Filistin diasporasından çok sayıda etkili ismin katılacağı miting, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına açık olacak.

Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek mitinge, İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir yanından milyonlarca vatandaşın katılması bekleniyor.

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