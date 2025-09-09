AK Parti'den CHP'ye 'çoğunluk' tepkisi... İBB toplantısına katılmadılar

Özdemir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhur İttifakı meclis üyelerinin İBB Meclisi'nde hazır olduğunu fakat yeterli çoğunluğun sağlanamadığı için meclisin 8 Eylül'de toplanamadığını belirtti.

İBB Meclisi'nin, 16 milyon İstanbullunun iradesini temsil ettiğini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu Meclis'in asli görevi, şehrimizin sorunlarını konuşmak, çözüm üretmek ve İstanbulluların hayatını kolaylaştırmaktır. Bizim önceliğimiz her zaman İstanbul'a hizmettir. Siyasi hesaplar, parti içi çekişmeler, kişisel ihtiraslar, şahsi beklentiler İstanbul'a hizmet etmenin önüne geçmemeli, geçemez. İBB Meclisi, bu kadim şehrin trafik, kentsel dönüşüm, deprem hazırlıkları gibi hayati meseleleri çözmek için çalışmak zorundadır. Bu şehir günlük tartışmalarla değil, eser ve hizmet siyasetiyle yönetilmeyi hak ediyor."

