AK Partili Canbey'den CHP'li Kaya'nın STK'lerle ilgili sözlerine tepki

Canbey, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son günlerde milli, manevi değerlere, vakıf, derneklere iftira atan, yalan yanlış bilgilerle milletin yararına olan hizmetleri karalama girişiminde bulunanların bir kez daha harekete geçtiğini söyledi.

Bunun son örneğinin, CHP'li Kaya'nın açıklamaları olduğunu ifade eden Canbey, "Malum zat, aralarında TÜRGEV, KADEM, TÜGVA, MGV, İlim Yayma Cemiyeti, Ensar, Hayrat, Birlik ve AGD'nin de bulunduğu vakıf ve derneklerin isminin yazılı olduğu dövizi göstererek, menfur olay üzerinden, hiç de alakaları olmamalarına rağmen hedef göstermiştir. Bu ülkenin mayasını oluşturan kıymetli kurumlarımıza, gazi Meclisimizin çatısı altında saldırmak, alçaklıktır, ahlaksızlıktır, hadsizliktir." dedi.

Canbey, vakıf kültürünün, Hz. Muhammed'in sünneti ve ecdadın emaneti olarak kendilerine miras kaldığına işaret ederek, hizmetleriyle toplumun takdirini kazanan STK'lere yönelik iftiraların "çamur at, izi kalsın" mantığıyla bir karalama kampanyasına dönüştüğünü vurguladı.

Bu kampanyanın, 28 Şubat zihniyetini tekrar canlandırmayı amaçladığını ifade eden Canbey, şöyle devam etti:



"Bu açıklama, CHP'nin ruhuna sinmiş, milli ve manevi değerlerimize düşmanlığın açığa çıkmış halidir. Ezanlarımızı yasaklayan tek parti dönemi zihniyetinin günümüzdeki resmidir. Milletimizin oyunu, yalan ve hileyle almak için taktıkları maskenin arkasındaki gerçek yüzlerinden başka bir şey değildir. Bunu en net oy derdi ile daha sonra AGD'den özür dilemelerinde görüyoruz. Milletimiz, Saadet Partisi ile ortaklıkları bozulacak, ayakları sallanan masaları devrilecek diye korkanlara en güzel cevabı 2023'te sandıkta verecektir."