AK Partili Akbaşoğlu, AA muhabirine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda yaşananlar ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e ilişkin ifadeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özel'in çarpıtma yaparak, disiplin soruşturmasını kendisi yapıyormuş ve yargıya intikal eden süreci yöneten kişiymiş gibi hüküm verdiğini dile getiren Akbaşoğlu, Özel'in, Türk Silahlı Kuvvetlerini, Mehmetçiği ve Mehmetçiğin sıralı amirlerini rencide edici, haddini aşacak sözler söylediğini, bunun kabul edilemeyeceğini belirtti.

Fotoğraftaki: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu

Akbaşoğlu, "Sayın CHP Genel Başkanı, 31 Mart'ta yaşayacağı hezimeti şimdiden öngördüğü için bunun telaşıyla gündem değiştirme ve belirli bir süredir kurumsal olarak ortaya koydukları kaotik söylem ve eylemlerle bir psikolojik harekatı yürütmenin peşinde. CHP'nin, meselelerin özünü çarpıtarak ortaya koyduğu olayları, yargı ve disiplin süreci net şekilde açığa kavuşturacak." dedi.

Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı'nda 10 Kasım anmasında yaşananlara ilişkin iddialarla ilgili TSK içerisinde disiplin soruşturmasının başlatıldığını ve olayın yargıya intikal ettiğini hatırlatan Akbaşoğlu, Özel'in durumu çarpıtarak, olaya karışanlarla ilgili farklı farklı değerlendirmeler yaparak, hükümler vererek kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını söyledi.

"ATATÜRKÇÜLÜĞÜ SİZDEN ÖĞRENECEK DEĞİLİZ"

AK Partili Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"Atatürk'ün kurucusu olduğu CHP, bugün çok farklı bir konumdadır. Sayın Özel, siz Türk Silahlı Kuvvetlerine, onların komutanlarına, Mehmetçiğimize söz söyleyeceğinize Kandil'e söz söyleyin. Onlarla hareket edenlere söz söyleyin. Siz değil misiniz bütün vatandaşlarımızın esenliği için, Türk, Kürt, Arap bütün bölge halklarının esenliği için terörle mücadeleyle ilgili tezkerelere 'Hayır' diyen. Kimsenin sizden Atatürkçülük öğreneceği falan yok. Siz gardırop Atatürkçülüğünü temsil edenlersiniz. Önce Atatürkçülüğü siz öğrenin. Ne demişti Gazi Mustafa Kemal Atatürk? 'İstiklali tam, tam bağımsız Türkiye. Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmış Türkiye' ve 'İstikbal göklerdedir' diyen bir Atatürk. Bunları gerçekleştiren bir iktidarız biz. Atatürkçülüğü sizden de öğrenecek değiliz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, "tam bağımsız Türkiye"nin millet ve devletin kaynaşmasıyla ortaya konulduğunu kaydeden Akbaşoğlu, Türkiye'siz bir denklemin kurulamaz hale gelindiğini ifade etti. Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"Buradan Sayın Özel'e şunu ifade etmek isterim, asılsız iddialardan hareketle bizlere dönük saldırılarınıza son verin. Olayın hakikatini öğrenin ve hakikatin nasıl neticeleneceğini bekleyin, buna dair de ondan sonra yorumunuzu yapın. Kimsenin kafasını çelecek ve her olayı kendine dönük istismar edecek bir noktayı getirip olayların aslını, özünü, hakikatini çarpıtmayın."

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna işaret eden Akbaşoğlu, olayları kendi siyasi hedefleri doğrultusundan çarpıtmaya kimsenin hakkının ve yetkisinin olmadığını söyledi.

Akbaşoğlu, "Olaylarla ilgili Milli Savunma Bakanlığımız gerekli açıklamayı yapmıştır. Kamuoyu ile bu paylaşılmıştır. Bu konuda belirli bir amaca mebni olmak üzere bir kaotik ortam oluşturmaya dönük CHP yönetiminin söylemlerini bütün milletimiz takip ediyor." dedi.

