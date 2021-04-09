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AK Parti'den Draghi'ye sert tepki: İkiyüzlülüklerini böyle örtmeye çalışıyorlar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin 'Cumhurbaşkanımıza utanmadan 'diktatör' diyorlar. Sonra da 'ama göçmenler konusunda Erdoğan'la işbirliği yapmalıyız' diye ekliyorlar. İkiyüzlülüğün zirvesi budur' dedi.

AA09 Nisan 2021 Cuma 10:03 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 10:27
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Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'a yönelik ifadelerin demokratik, vicdani ve ahlaki her sınavda eksi not alanların ortak özelliği olduğunu belirtti.

Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Siyasi beceriksizliklerini ve ahlaki ikiyüzlülüklerini böyle örtmeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımıza utanmadan 'diktatör' diyorlar. Sonra da 'ama göçmenler konusunda Erdoğan'la iş birliği yapmalıyız' diye ekliyorlar. İkiyüzlülüğün zirvesi budur. Göçmenlere diktatörce ve ahlaksızca davrananlar, hala demokrasi dersi vereceğini zannediyor. Avrupa'nın faşistlerine selam duranlar hala demokrasi adına herkesi yargılayacaklarını zannediyorlar. Demokrasinizi önce Akdeniz'in sularından çıkarın sonra konuşun."

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