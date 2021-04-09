AA 09 Nisan 2021 Cuma 10:03 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 10:27

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'a yönelik ifadelerin demokratik, vicdani ve ahlaki her sınavda eksi not alanların ortak özelliği olduğunu belirtti.

Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Siyasi beceriksizliklerini ve ahlaki ikiyüzlülüklerini böyle örtmeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımıza utanmadan 'diktatör' diyorlar. Sonra da 'ama göçmenler konusunda Erdoğan'la iş birliği yapmalıyız' diye ekliyorlar. İkiyüzlülüğün zirvesi budur. Göçmenlere diktatörce ve ahlaksızca davrananlar, hala demokrasi dersi vereceğini zannediyor. Avrupa'nın faşistlerine selam duranlar hala demokrasi adına herkesi yargılayacaklarını zannediyorlar. Demokrasinizi önce Akdeniz'in sularından çıkarın sonra konuşun."