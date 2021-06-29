29 Haziran 2021 Salı 14:14 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 14:41

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti olarak, Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davayı yakından takip ettiklerini belirtti.

AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:

"Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması en büyük temennimizdir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, hem yargılama sürecine müdahil olmuştur hem de evlatlarımızı ihtiyaç duydukları hizmetlerle desteklemeye devam etmektedir. Evlatlarımız güven altındadır. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Hukuki süreçleri takip ediyoruz. Adalet kurumu her şeyi açığa çıkaracaktır. Vicdanlarıyla bu evlatlarımıza destek olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz."

ELMALI CUMHURİYET BAŞSAVÇCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Elmalı Cumhuriyet Başsavçcılığı; Antalya Elmalı'da 2019 yılında İki çocuğun istismar edilmesi olayı ile ilgili Yargılama sürecinde delillerin toplanmış olması ve alınan beyanlardaki çelişkiler dikkate alınarak sanıkların 5 Ocak 2021 tarihinde tutuksuz yargılanmalarına karar verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bu karara itiraz edilmiştir. Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından itiraz reddedilmiştir. 5 ay önce tutuksuz yargılanmalarına karar verilen sanıklar hakkındaki yargılama süreci devam etmekte olup, son duruşma 21 Mayıs 2021 tarihinde yapılarak, duruşması 17 Eylül 2021 tarihine bırakılmıştır.

OLAY

Olay geçen yıl haziran ayında savcılığa giden babaannenin ihbarıyla ortaya çıktı.

6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığını iddia etti.

Eski gelini Merve A. ve eşi Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu.

Koruma altına alınan iki çocuk üvey babası Rahmi A. ile iki kişinin kendilerine istismarda bulunduğunu anlattı. Çocukların cinsel istismara uğradığı adli tıp raporuyla kanıtlandı.

Küçük kız ve ağabeyi istismarı deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalışmış, bu resimler de soruşturma dosyasına girmişti.

Soruşturma kapsamında anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A. tutuklandı, diğer 2 şüpheli serbest bıraklıldı.

Davanın üçüncü duruşmasında sanıklar suçlamaları kabul etmedi.

Merve A. ve Rahmi A. adli kontrolle serbest bırakıldı.