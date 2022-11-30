AK Parti'den ''Engellenemeyen Türkiye Yüzyılı'' programı

AK Parti Ankara Sosyal Politikalar Başkanlığınca Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen programa Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, bazı ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı.

Programın açılışında konuşan AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Engellilere yönelik spor, sağlık, eğitim ve kültür faaliyetlerinden en önemlisi zihinsel dönüşüm sürecidir." dedi.



Sarıeroğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 20 yıllık AK Parti iktidarı döneminde büyük hassasiyetle hayata geçirilen çalışmaların özel evlatlar ve onların kıymetli aileleri için yapıldığını ifade etti.



Sarıeroğlu, 2010'da anayasaya konulan engellilerle ilgili pozitif ayrımcılık ilkesi başta olmak üzere, eğitimle hayata geçirilen rehabilitasyon ve bakım hizmetleriyle ortaya konulan yenilikçi anlayışlar, sosyal güvenlik, teşvik uygulamaları, engellilerin çalışma hayatına girişleri, çalışma hayatını kolaylaştırma ve eğitim kursları ile son dönemde okul öncesi eğitime de hassasiyetle değindiklerini anımsattı.

"ÖZEL ÇOCUKLAR HAYATIN HER ALANINDA DAHA MUTLU YER ALACAK"

Son dönemde ampute ve paralimpik milli takımlarının dünya genelinde elde ettiği başarılara işaret eden Sarıeroğlu, bu başarıların AK Parti iktidarı döneminde ortaya konulduğunu söyledi.

Özel çocukların, hayatın her alanında daha aktif olmasının önemine işaret eden Sarıeroğlu, hayatta daha mutlu yer almalarını sağlayacak düzenlemelerin Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde hayata geçirildiğini kaydetti.

ENGELLİLERLE İLGİLİ TOPLUMSAL DUYARLILIK ARTIRILACAK

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dünyanın en geniş kapsamlı sosyal güvenlik sisteminin Türkiye'ye kazandırıldığını anımsatarak 84 milyonun şefkat şemsiyesi altında toplandığını ifade etti.

Özcan, sosyal adaleti güçlendirerek AK temelli politikalarla engellilerin, sosyal hayata katılımının teşvik edildiğinin altını çizerek "Engelliler kanununun çıkmasıyla engellilere, eğitimden, evde bakım hizmetlerine, istihdama kadar her alanda, ihtiyaç, talep ve beklentilerinin karşılanması için devrim niteliğinde adımlar attık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği vizyon doğrultusunda belediye başkanlarıyla "AK Belediyecilik" çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade eden Özcan, engelliler için çalışmalarının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da toplumsal duyarlılığın daha da artırılarak onların huzur ve refahının sağlanmasına devam edileceğini söyledi.

