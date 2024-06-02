AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı örgüt merkezinin önünden yayın yaparken saldırıya uğrayan CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Gazetecilik görevini icra ederken FETÖ Terör Örgütü mensubunun saldırısına uğrayan CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu saldırıyı kınıyoruz. Bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren kişi ve azmettiricilerine karşı yürütülecek hukuki süreçlerin takipçisi olacağız."

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NE OLMUŞTU?

CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı örgüt merkezinin önünden televizyon yayını yaparken saldırıya uğramıştı.

Canlı bağlantı sırasında gerçekleşen saldırı nedeniyle Paksoy'un televizyon yayını kesilmişti.

SUV tipi aracını önce Paksoy'un üzerine sürdüğü görülen saldırganın daha sonra araçtan inerek Paksoy'a fiziki müdahalede bulunduğu, saldırı nedeniyle cihazlar yere düşerken, canlı yayının da kesildiği görülmüştü.

Daha sonra tekrar yayına bağlanan Paksoy nefes nefese olayı anlatarak, "Gözlüğüm ve telefonum uçtu, saldırıya uğradım. Gömleğim yırtıldı. Şu an aracıma girdim, polisi aradım, birazdan burada olacaklar, şikayetçi olacağım. Ne olursa olsun burada kimseye dokunma hakkınız yok." ifadelerini kullanmıştı.