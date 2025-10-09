İSTANBUL 17°C / 13°C
9 Ekim 2025 Perşembe
Güncel

AK Parti'den Gazze'de ateşkes değerlendirmesi: Bu adım, vicdanların neticesi

Gazze'de sağlanan ateşkese ilişkin konuşan AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, 'Yıllardır süren bombardımanların, gözyaşlarının ve sessiz feryatların ardından gelen bu adım, vicdanların neticesidir' dedi.

AA9 Ekim 2025 Perşembe 16:29
İnan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkesin, sadece bir anlaşma değil "insanlığın yeniden nefes alışı" olduğunu belirtti.

Genel Sekreter İnan, şunları kaydetti:

"Yıllardır süren bombardımanların, gözyaşlarının ve sessiz feryatların ardından gelen bu adım, vicdanların neticesidir. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, Filistin davasının yalnızca bir destekçisi değil tüm insanlığın bu mücadelede duyarlılığını örgütleyen, katledilen tüm mazlumlar adına yürütülen bu onurlu mücadelenin en güçlü öncüsü olmuştur.

Türkiye, kalıcı barışın ve 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması için mücadelesine kararlılıkla devam edecektir. Elbette tarihin en acımasız katliamlarından birini unutmayacağız. Gazze'nin çocuklarını, kadınlarını unutmayacağız. İsmail Haniye'yi, Yahya Sinvar'ı ve onurlu direnişlerini unutmayacağız. Tüm şehitlerimize rahmetle."

