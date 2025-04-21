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AK Parti'den geniş çaplı hane ziyareti! İstanbul'da 2 milyon üyeyle birebir temas

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 'Her Mahallesiyle, Her Hikâyesiyle İstanbul' sloganıyla başlattığı yeni saha programıyla, geniş çaplı hane ziyareti yapmayı planlıyor. AK Parti İstanbul Başkanlığı, İstanbul genelinde kayıtlı 2 milyon parti üyesi evlerinde tek tek ziyaret ediliyor.

21 Nisan 2025 Pazartesi 10:16 - Güncelleme:
AK Parti'den geniş çaplı hane ziyareti! İstanbul'da 2 milyon üyeyle birebir temas
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, teşkilat çalışmalarını güçlendirmek ve üyelerle birebir temas kurmak amacıyla 2 milyon parti üyesini kapsayan geniş çaplı bir hane ziyaret programını başlattı. Programın başlangıcı, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde gerçekleştirildi ve aynı anda 39 ilçede hane ziyaretleri yapıldı.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI 2 MİLYON ÜYEYİ ZİYARET ETTİ

İstanbul'un dört bir yanında aynı anda binlerce teşkilat mensubunun katıldığı gönül buluşmalarının ilk günü, üyelerle birebir temas kurularak tamamlandı. Ziyaretlere İl Başkanı Abdullah Özdemir, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, MKYK üyeleri ve teşkilat yöneticileri katılım sağladı.

"5 MİLYON KOMŞUMUZUN YAŞADIĞI EVLERE MİSAFİR OLUYORUZ"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün İstanbul'umuzun tüm ilçelerinde, tüm mahallelerimizde 2 milyonun üzerindeki AK Parti üyemizle buluşma programlarının başlangıcını yapıyoruz. Bizler bugün Sultangazi'nin mahallelerindeyiz. Bakanlarımızın İstanbul'un çeşitli mahallelerinde, genel başkan yardımcılarımızın keza aynı şekilde, MKYK üyelerimizin, belediye başkanlarımızın, il yöneticilerimizin tüm AK Parti ailesinin İstanbul'un her mahallesinde bu çalışmaları başlattığı bir gündeyiz. 2 milyonun üzerindeki üyelerimizle birlikte onların da ailelerini sürecin içerisine katacak olursak, 5 milyonun üzerinde vatandaşımızın yaşadığı hanelere de bu vesileyle girmiş ve onların görüşlerini almış olacağız. AK Partimizin tüm unsurlarıyla istişarelerimizi geliştirerek almış olduğumuz tüm ziyaretlerimizdeki raporlarımızı da, yapay zekayı da kullanarak gelecek planlamalarımızda önemli bir veriyi de elde etmiş olacağız."

  • AK Parti İstanbul
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