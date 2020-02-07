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AK Parti'den İlker Başbuğ ve Dursun Çiçek'e suç duyurusu! Elitaş: 6 kişinin adına suç duyurusunda bulunacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, İlker Başbuğ'un iddialarıyla ilgili gerekli hazırlıkları yaptıklarını ve bugün öğleden sonra Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

07.02.2020  12:59 - Güncelleme: 07.02.2020  13:31

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın açıklamalarından satır başları:

İlker Başbuğ ve Dursun Çiçek hakkında avukat arkadaşlarımız bugün öğleden sonra suç duyurusunda bulunacak. FETÖ'nün siyasi ayağı bulunmuştur sözleri nedeniyle Dursun Çiçek hakkında da suç duyurusunda bulunulacak. Hakaret ve iftira suçlarından şikayetçiyiz. Avukatlarımız 6 kişi adına bu müracaatı gerçekleştiriyorlar.

Mustafa Elitaş, Bekir Bozdağ, Ahmet Aydın, Yahya Doğan, Mehmet Ceylan, Abdurrahmen Müfit Yetkin. 6 kişinin imzası var zaten bu önergelerde.

Bizim FETÖ'nün siyasi olduğumuz suçlamasından dolayı suç duyurusunda bulunuyoruz. Açıkçası şu anda parlamenter olan milletvekili arkadaşlarımızın bu işi çok iyi düşünmesi lazım. Türkiye parlamentonun kapatıldığı ve bombalandığı dönemleri yaşayan nadir ülkelerden biridir.

Parlamentoyu bombalayan bir terör örgütünün faaliyetini yeni gördük. Şimdi parlamentoyu itibarsızlaştırmak için yapılan bir icraat olduğunu siyasetçi arkadaşlarımızın görmesi lazım. O gün söylediğimiz bu önergede ittifak yaptığımız arkadaş eski bir baro başkanıdır, eczacı değildir. Önergeye 'evet' deyip kanun görüşülürken o zamanki genel başkanın haberinin olmaması mümkün değildir.

Demek ki bir gün Sayın Baykal'a telefon gitmiş Sayın Baykal da buna şiddetli bir şekilde itiraz etmişti. Geçmişte CHP Genel Merkezi'ni telefonla uyaranlar herhalde şimdi CHP'deki birilerini de hızlı bir şekilde uyarmıştır. O gün danışma kuruluna imza atan bugünkü genel başkan Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Bizim aklımızda olmayan ta arka sıralardaki bir kanuni düzenlemeyi, Sayın Baykal'ın 23 Haziran tarihindeki grup konuşmasında yaptığı çağrı sonucu bu işlem başlamıştır.

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