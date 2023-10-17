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AK Parti'den İsrail'in Gazze'ye muhtemel kara harekatına tepki: Facia ve insanlık utancı üretecek

İsrail'in Gazze'ye muhtemel kara harekatı hakkında açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Binlerce masum çocuk ve kadının ölümüyle sonuçlanacak bir facia ve insanlık utancı üretecektir.' dedi.

AA17 Ekim 2023 Salı 14:40 - Güncelleme:
AK Parti'den İsrail'in Gazze'ye muhtemel kara harekatına tepki: Facia ve insanlık utancı üretecek
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'ye kara harekatının binlerce masum çocuk ve kadının ölümüyle sonuçlanacak bir facia ve insanlık utancı üreteceğini belirterek, "İnsanlık ve hukuk adına buna karşı çıkılması gerekirken, birileri bölgedeki güç denkleminin bu yolla nasıl şekilleneceğinin peşinde koşuyorlar." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sürekli "İsrail'in kendini savunma hakkı"ndan bahseden ülkelerin, Gazzeli kadın ve çocukların "yaşama hakkı"ndan bahsetmediğine dikkati çekti.

Bu ülkelerin, Gazzelilerin katledilmesine sessiz kaldığını belirten Çelik, "Herhangi bir ülkenin kendini savunma hakkı bir halkın ve masum insanların topyekun hedef alınması anlamına gelemez. Bir halkı topluca hedef alma insanlık suçudur." ifadelerine yer verdi.

Çelik, Gazzelileri toplu cezalandırma anlayışının suç olduğunun altını çizerek, "Gazze'ye kara harekatı binlerce masum çocuk ve kadının ölümüyle sonuçlanacak bir facia ve insanlık utancı üretecektir. İnsanlık ve hukuk adına buna karşı çıkılması gerekirken, birileri bölgedeki güç denkleminin bu yolla nasıl şekilleneceğinin peşinde koşuyorlar. Bunlar, masum kadın ve çocukların canlarını kendi kirli güçlerinin kurbanı yapanlardır." değerlendirmesinde bulundu.

- "ADİL BİR BARIŞ VE ÇÖZÜM İÇİN HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALIDIR"

Güç ve vekalet savaşlarının kaybedenlerinin hep masumlar olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bugün doğru yerde durmanın ölçüsü, adil bir barışı ve adil bir çözümü savunmaktan geçer. Önce Gazzelilere dönük bu insanlık dışı bombalamalar ve kuşatma sona ermelidir. Sonra adil bir barış ve çözüm için herkes elini taşın altına koymalıdır. Bölgeye uçak gemileri ile savaş gemileri göndermek ve her gün tehdit dolu açıklamalar yapmak, barış için sorumluluk üstlenmek değildir, yeni çatışmaları kışkırtmaktır."

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